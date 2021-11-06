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衣索比亞戰亂升高 美國下令非緊急政府雇員離境

中央社／奈洛比6日綜合外電報導

美國駐阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）大使館今天表示，由於武裝衝突、國內騷亂和種族暴力升高，美國已下令衣索比亞境內非緊急美國政府雇員離境。

路透社報導，丹麥和義大利也要求其旅居衣索比亞公民，趁商業航班仍運作期間趕快離境，因為叛亂的泰格瑞部隊及其盟友正朝首都阿迪斯阿貝巴進逼。

儘管非洲國家、西方國家以及聯合國安全理事會紛紛呼籲停火，但總理阿比（Abiy Ahmed）領導的衣索比亞政府誓言繼續戰鬥。政府軍已與泰格瑞叛軍陷入長達一年內戰。

美國大使館在官網表示：「國內騷亂和種族暴力事件正無預警發生，情勢可能會進一步升高，且可能會導致供應鏈短缺、通訊中斷以及旅行受阻。」

阿比政府於2日宣布全國進入緊急狀態，指稱國家正陷入「存亡戰爭」，全力對抗來自北部泰格瑞地區（Tigray）部隊及其盟友「奧羅莫解放軍」（Oromo Liberation Army, OLA）等組成的叛軍部隊。

「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）發言人芮達（Getachew Reda）指控稱，阿比利用緊急狀態逮捕「數以千計泰格瑞人和奧羅莫人（Oromo）」。

美國 緊急狀態 大使館

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