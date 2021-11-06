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南韓前檢察長選總統 代表最大在野黨 57%人盼政權輪替

編譯中心／綜合5日電
韓國明年3月9日舉行總統大選，最大在野黨國民力量5日宣布，由前檢察總長尹錫悅代表參選。（歐新社）
韓國明年3月9日舉行總統大選，最大在野黨國民力量5日宣布，由前檢察總長尹錫悅代表參選。（歐新社）

南韓最大在野黨國民力量今天宣布黨內總統候選人初選結果，將由前檢察總長尹錫悅代表參選；同日一項南韓民調顯示，57%受訪者支持在野黨候選人擔任下屆總統，實現政權輪替。

南韓將在明年3月9日舉行總統大選，國民力量黨今天在首爾龍山區召開第二次全黨大會，發表黨內總統候選人初選結果；今年3月宣布請辭的前檢察總長尹錫悅最終以47.85%得票率勝出，擊敗曾任保守黨代表及慶尚南道知事的議員洪準杓等對手。

國民力量初選採黨內投票及民調各半方式進行，洪準杓在民調中雖以48.21%支持率領先尹錫悅的37.94%，但在黨內投票卻不敵初次參政的尹錫悅，僅拿下12.6萬票，尹錫悅則以21萬多票取得壓倒性勝利。

這次黨內初選投票率高達63.89％，創下歷史新高。

檢察官出身的尹錫悅，曾擔任前總統朴槿惠閨密門案特檢組長，在2019年受現任總統文在寅任命為檢察長，但之後與法務部長秋美愛矛盾激化，今年3月宣布請辭，卸任3個多月後發表參選宣言。

目前，南韓總統大選四位候選人全部出爐，分別是執政黨「共同民主黨」李在明、尹錫悅、「正義黨」沈相奵及「國民之黨」安哲秀；雖是四人角逐，但預料將是李在明和尹錫悅兩強相爭的局面。

韓聯社報導，尹錫悅今天發表黨內候選人當選感言時，表示一定會實現政權更替，讓南韓充斥分裂、掠奪的政治局面就此告終；他並說，這次總統大選是「有常識的尹錫悅與沒常識的李在明」之間的戰爭，也是理性主義者與民粹主義者的戰爭。

中間偏左的李在明個性強硬，常抨擊南韓財閥及日本，有「韓版川普」之稱。

民調機構南韓蓋洛普今天公布民調，57%受訪者表態支持在野黨候選人，較10月上升5個百分點，支持執政黨連任的受訪者則下降2個百分點至33%，兩者支持率差距創下8月以來新高。

若僅考慮黨派，在野黨國民力量支持率達38%最高，為2016年4月以來新高，執政黨共同民主黨以30%支持率居次；總統候選人中則以李在明呼聲最高，支持率26%，其次為獲24%支持率的尹錫悅，沈相奵、安哲秀支持率分別僅2%。

南韓 民調 投票

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