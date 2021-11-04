英相拒絕見面談漁權 小報曝：馬克宏氣到提前回法國

英國首相強生與法國總統馬克宏，攝於1日。（美聯社）

法國近日分別為了漁權與潛艦軍購跟英澳兩國起衝突，「太陽報」更獨家爆料指出，法國總統馬克宏 原本想找英國 首相強生開會，卻遭到英方拒絕，讓他乾脆提前一天離開聯合國COP26氣候峰會、直接搭機返回法國。

隨著英國脫歐全面生效，部分法國漁船遲遲沒有獲得倫敦當局及皇家 屬地澤西島與根西島核發執照，漁權衝突最近持續升溫。法方一度揚言2日起嚴格管制英國進口商品，但馬克宏裁示延後制裁，以便雙方可以談判解決爭端。

據太陽報報導，馬克宏原本要求1日晚間跟強生開會，當面討論漁權，卻被首相官邸拒絕，理由是強生正主持COP26的各國領袖皇家招待會。媒體隨即注意到「惱羞成怒」的馬克宏缺席招待會，飛行紀錄則顯示他在不久之後搭乘私人專機飛返巴黎。

法方消息人士堅持，馬克宏原就計畫只在蘇格蘭待一天，外界不應認為啟程返國隱藏什麼含意；但馬克宏2日的官方行程大致空白，明顯跟消息人士說法有出入。

此外，法國交通部長傑巴里3日說，英國在跟法國針對脫歐後捕漁許可證的談判中展現了「建設性」精神，並指雙方談判將持續到4日。