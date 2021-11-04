英相拒絕見面談漁權 小報曝：馬克宏氣到提前回法國
法國近日分別為了漁權與潛艦軍購跟英澳兩國起衝突，「太陽報」更獨家爆料指出，法國總統馬克宏原本想找英國首相強生開會，卻遭到英方拒絕，讓他乾脆提前一天離開聯合國COP26氣候峰會、直接搭機返回法國。
隨著英國脫歐全面生效，部分法國漁船遲遲沒有獲得倫敦當局及皇家屬地澤西島與根西島核發執照，漁權衝突最近持續升溫。法方一度揚言2日起嚴格管制英國進口商品，但馬克宏裁示延後制裁，以便雙方可以談判解決爭端。
據太陽報報導，馬克宏原本要求1日晚間跟強生開會，當面討論漁權，卻被首相官邸拒絕，理由是強生正主持COP26的各國領袖皇家招待會。媒體隨即注意到「惱羞成怒」的馬克宏缺席招待會，飛行紀錄則顯示他在不久之後搭乘私人專機飛返巴黎。
法方消息人士堅持，馬克宏原就計畫只在蘇格蘭待一天，外界不應認為啟程返國隱藏什麼含意；但馬克宏2日的官方行程大致空白，明顯跟消息人士說法有出入。
此外，法國交通部長傑巴里3日說，英國在跟法國針對脫歐後捕漁許可證的談判中展現了「建設性」精神，並指雙方談判將持續到4日。
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