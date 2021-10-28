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梅克爾卸任 執政15年338天被讚「現代史最偉大時期」

編譯周辰陽／綜合27日電
德國總統史坦邁爾（右）26日將解任證書頒給梅克爾總理。梅克爾將續任看守總理，直到新政府完成組閣談判。（美聯社）
德國總統史坦邁爾（右）26日將解任證書頒給梅克爾總理。梅克爾將續任看守總理，直到新政府完成組閣談判。（美聯社）

德國總統史坦邁爾26日正式解除梅克爾的總理職務，同時讚美她執政近16年是「德國現代史的最偉大時期之一」。由於德國各政黨仍在就籌組新政府進行談判，在新內閣定案及宣誓就職之前，梅克爾仍將履行總理職責，領導看守政府。

路透與俄羅斯官媒「RT」報導，在德國總統府「貝爾維尤宮」舉行的簡單儀式中，史坦邁爾將解任證書頒給梅克爾與內閣成員，象徵她15年又338天的總理生涯落幕。

近16年來，梅克爾帶領德國和歐盟，走過金融危機、歐債危機、難民風暴，外交方面也克服了英國脫歐，甚至美國前總統川普的挑戰。此外，梅克爾任內幾乎年年出訪中國，先後訪問中國12次，是訪中次數最多、對中國情況最了解的西方國家領袖之一。

史坦邁爾形容梅克爾在位時間是「德國現代史的最偉大時期之一」，感謝她讓歐洲沒有「分裂」。史坦邁爾說，梅克爾任期的特點是眾多危機與挑戰，但她執政期間「為德國在世界的形象與一整代的年輕德國人下定義」。

上周梅克爾最後一次參加歐洲峰會，彷彿一場畢業典禮，各國領袖起立為她鼓掌致意。歐洲理事會主席說，沒有梅克爾的歐洲峰會，就像是沒有艾菲爾鐵塔的巴黎。

梅克爾是德國史上任期第二長的總理，在下一任總理獲得任命前，她將繼續行使總理職責，領導看守政府。德媒指出，新聯合內閣的談判可能一直持續到12月，若到12月中旬新總理仍難產，梅克爾將會超越已故前總理柯爾（Helmut Kohl），成為德國史上在位最久的總理。

梅克爾 德國 中國

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