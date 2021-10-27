英國間諜活動借力亞馬遜AI 祕密交易惹「主權爭議」

英國情報單位與亞馬遜旗下的AWS（圖）簽約拓展AI情報活動，引起輿論嘩然。（路透資料照片）

英國 「金融時報」25日報導，英國情報單位已與亞馬遜 網路服務簽約，讓他們代為管理機密資料，以促進在間諜活動中使用資料分析與人工智慧（AI）。這項祕密交易曝光後，立即在英國引起輿論譁然，擔心英國會失去對情報機密訊息的主權。

據報導，英國情報機構政府通訊總部（GCHQ）大力支持採購具高度安全性的雲端 系統，將供姐妹機構軍情五處（MI5）、軍情六處（MI6）和國防部等其他政府部門在聯合行動中使用，以便「在幾分鐘內，而不是幾周或幾個月的時間內，從大量數據中獲取需要的訊息」。

知情人士表示，英國情報機構是在今年與亞馬遜網路服務（AWS）簽訂合約，所有機構的資料都將保存在英國。專家估計，英方未來10年可能支付AWS達5億至10億英鎊（約6.8億到13.7億美元）費用。

今年2月，GCHQ竊聽單位的網路情報人員表示，他們已完全採用透過人工智慧處理大量全球資料的模式，來打擊假消息並揪出設下圈套的虐童者。GCHQ使用翻譯等基本AI技術已行之有年，如今又向前邁進一步，部分原因是敵對國家使用AI，此外在資訊爆炸的時代，這類舉措有助提升效率。

金融時報指出，政府通訊總部主任佛萊明（Jeremy Fleming）25日稍早表示，2021年英國各地發生勒索軟體攻擊事件的數量，比去年多出一倍。

英國情報單位與亞馬遜旗下的AWS（圖）簽約拓展AI情報活動，引起輿論嘩然。圖為威廉王子（右）2019年4月在英國政府通訊總部（GCHQ）實習。（路透資料照片）

不過，這項合作也引發關於英國數據主權的擔憂。英國非營利機構「隱私國際」執行董事侯賽因表示，英國國會、監管機構和公眾有需要了解這項交易的細節。他說，「如果這項合作最終達成，亞馬遜將被視作全球情報機構的首選雲端服務提供商。亞馬遜必須為自己的業務肩負起相應責任。」

英國與美國公司簽約的舉動也令部分專家意外。一名英國資深安全業界人士說：「主權很重要，從歷史上看，安全技術一直是由內部建立和維護的。」另外兩名知情人士表示，英國其實最初希望找到一家國內的雲端服務供應商，但近年來英國企業既無法滿足所需的業務規模，也無法提供足夠的技術能力。

GCHQ表示，他們對有關與技術供應商之間關係的報導不予置評。AWS也婉拒對報導做出評論。