沙王儲被爆計畫毒殺前國王助父登基 還想殺前情報官

沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼資料照片。（美聯社）

沙烏地阿拉伯 一名前資深情報官員聲稱，王儲沙爾曼是個「沒同理心的精神病患」，他曾吹噓自己有辦法殺死時任領袖阿布都拉國王，為父親登基掃除障礙。

衛報報導，2017年5月逃離沙國並流亡加拿大 的賈布里接受CBS節目「60分鐘」訪問時說，異議記者卡舒吉2018年在沙國駐伊斯坦堡總領事館遇害後，他也接獲警告，說有一支暗殺小組正準備前往加拿大對他下手。

據賈布里所言，一個6人小組2018年10月中降落在渥太華機場 ，向加拿大邊境官員謊稱彼此認識，並且攜帶可疑的DNA分析設備。這個小組在機場遭當局攔截後被加拿大驅逐出境。

賈布里受訪時，將沙爾曼描繪成「沒有同理心的精神病患，他冷血無情，未曾從經驗中汲取教訓」。賈布里聲稱，沙爾曼擔心自己有把柄落在他的手裡，包括沙爾曼與當時的王儲納衣夫在2014年的談話記錄；據稱沙爾曼當時吹噓說，有辦法殺死阿布杜都國王，為自己的父親清除障礙，「他對納衣夫說，『我想暗殺阿布都拉國王。我有一枚來自俄羅斯的毒戒指，只要跟他握手，他就完了』。」

賈布里說，他知道有兩份錄音檔的所在位置。

沙烏地阿拉伯前國王阿布都拉。（歐新社資料照片）

沙國政府沒有回應賈布里的指控，但在聲明中表示，「賈布里是個名譽掃地的前政府官員，長期以來一直捏造故事並製造干擾，以掩蓋自己犯下的金融犯罪」。

賈布里過去是納衣夫王子的長期顧問。納衣夫目前被關押在沙國，被視為沙爾曼的潛在政治對手。

今年1月，數家沙烏地阿拉伯國營企業在加拿大興起訴訟，指控賈布里在內政部工作期間挪用國家數十億美元的資金。賈布里否認他盜用任何公款，也對自己的人身安全表達不安。