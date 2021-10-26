我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

蘇丹軍事政變逮捕總理 美國譴責、中止7億金援

編譯李京倫／綜合25日電
蘇丹民眾廿五日在首都喀土穆高舉國旗示威，抗議軍事政變。（Getty Images）
蘇丹民眾廿五日在首都喀土穆高舉國旗示威，抗議軍事政變。（Getty Images）

蘇丹軍方25日發動政變，逮捕總理哈姆杜克和多名閣員，解散政府，並宣布全國進入緊急狀態。據蘇丹醫生委員會稱，安全部隊開火造成3名抗議者死亡、80人受傷。聯合國安理會26日將召開緊急會議，討論蘇丹問題。美國嚴厲譴責政變，拜登政府25日暫停對蘇丹的7億美元財政援助。

蘇丹最高軍事指揮官兼國家元首布爾漢，當天中午在國營電視台宣布政變成功，但未明確提到已逮捕總理和其他閣員。他說，軍方仍願兌現在2023年中舉行民主選舉的承諾。

政變消息傳開後，大批群眾聚集在首都喀土穆街頭示威。民眾燃燒輪胎，並在軍方總部附近遭遇炮火，衝突導致至少造成至少3死80傷。幾天前，喀土穆才剛出現要求實現民主的示威，規模是2019年軍事獨裁者巴席爾因人民抗爭而遭軍事政變下台以來最大。

喀土穆等多地遭斷網，喀土穆聯外道路和橋梁被封，機場也停航。

非洲國家蘇丹25日再傳軍事政變，文人總理哈姆杜克已遭逮捕，外界目前不知去向。圖為...
非洲國家蘇丹25日再傳軍事政變，文人總理哈姆杜克已遭逮捕，外界目前不知去向。圖為哈姆杜克18日在首都喀土穆主持一場緊急內閣會議。（Getty Images）

華盛頓郵報報導，巴席爾下台後，文人和軍方共組過渡委員會執政，雙方經常為了權力分配而意見不合，有幾次差點爆發成全面衝突。軍方內部嫌隙也是政變原因之一。支持巴席爾的軍方派系上月發動政變未遂。

蘇丹政府文人一派由曾是經濟學者的哈姆杜克領導，最近設定最遲11月17日蘇丹所有權力要轉移到文人手中，而且2023年底前要辦選舉。

蘇丹新聞部臉書頁面公告，哈姆杜克呼籲人民和平「占領街頭，捍衛革命」。另一篇貼文寫著，軍事部隊把哈姆杜克軟禁在家，要求他發布支持政變的聲明，但哈姆杜克拒絕，已被帶往不明地點。

此外，蘇丹資訊部在臉書專頁發布，蘇丹中央銀行員工表示將立即發起罷工，抗議軍方發動政變。

非洲聯盟、美國、歐盟和聯合國都發出聲明，要求蘇丹軍方立即釋放文人領袖並恢復文人在政府裡的職位。美國國務院宣布，中止支持蘇丹民主過渡的7億美元援助。

美國 臉書 聯合國

上一則

歐盟擬重啟接觸神學士 商討阿富汗逾2200萬人今冬缺糧危機

下一則

日本真子公主拜別上皇 26日嫁平民 皇室公開最後寫真

延伸閱讀

劉鶴與葉倫通話 表達對美國加徵關稅的關切

劉鶴與葉倫通話 表達對美國加徵關稅的關切
旅客11月8日起來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

旅客11月8日起來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗
中若犯台 澳洲防長：與美同進退

中若犯台 澳洲防長：與美同進退
美4年來首次 拜登將出席東協視訊峰會

美4年來首次 拜登將出席東協視訊峰會

熱門新聞

北韓領導人金正恩（左）和胞妹金與正（右）。路透

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

2021-10-24 09:26
凱特身為大嫂又是未來英國王后，卻有自己的理由無心和小叔之妻混熟。（路透資料照片）

梅根、凱特好不起來 婚禮大吵 原因竟出在凱特這問題

2021-10-18 17:15
英國首相強生。(美聯社)

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

2021-10-19 12:25
11世紀維京人居住遺址「蘭塞奧茲牧草地」是歐洲人首度現蹤北美的證據。Getty Images

比哥倫布早471年 研究：維京人千年前已到北美

2021-10-21 13:46
阿爾巴尼亞以旅遊業聞名。(Pexels)

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

2021-10-17 16:44
海地首都太子港的黑幫武裝綁架案，19日犯案兇手終於對外開出條件，要求相關單位為這17名美國與加拿大籍的「傳教士肉票」，支付總價1700萬美金的現金贖款。圖為海地近期街頭抗爭中的鳳梨小販。（路透）

海地黑道治國 美加傳教士肉票1人100萬美金...怎麼救？

2021-10-20 00:51

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行

媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點