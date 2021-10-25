我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

厄多安強勢驅逐10國大使 疑著眼大選 恐自陷經濟危機

編譯李京倫／綜合24日電

土耳其總統厄多安下令驅逐十個西方國家的大使，抗議他們要求釋放異議人士卡瓦拉。BBC報導，有分析家認為，土耳其將於一年半後舉行大選，厄多安此舉可能是為了展現強硬對待西方的姿態以拉抬聲勢，不會付諸實行。

卡瓦拉案一直是土耳其與西方盟友之間的緊張來源。土耳其被指用刑法對付異議者，違反法治原則，卡瓦拉案就是一例。美國、德國、丹麥、芬蘭、法國、荷蘭、瑞典、加拿大、挪威和紐西蘭大使18日發表聯合聲明，批評土耳其當局「持續拖延」審理卡瓦拉案，要求「公正快速解決」卡瓦拉案，並立即釋放他。

卡瓦拉是提倡民主和言論自由的生意人。厄多安指控他支持2013年反政府示威，認為這些示威意在扳倒自己的政權，所以認定呼籲釋放卡瓦拉的人都希望自己下台，強烈回應並不令人意外。

土耳其官員說，不知道卡瓦拉案何時開審。如果開審，這十國料將抗議，其中一些國家是土耳其重要貿易夥伴，這將衝擊疲弱的土耳其經濟。

厄多安近來在國內外遭遇多重挑戰。「防制洗錢金融行動工作組織」認為土耳其未能適當打擊洗錢和資助恐怖組織的活動，將土耳其列入觀察名單。厄多安通過反恐法，但防止洗錢組織並不滿意，而且批評者說，新法主要目的不是反恐，而是要打擊親庫德族和提倡人權的非政府組織。

厄多安23日出手打擊卡瓦拉，讓投資人擔心土耳其與西方衝突加劇，以致土耳其里拉對美元進一步貶值。政治風險諮詢公司歐亞集團指出，厄多安可能「使土耳其經濟陷入他自己製造的危機」。

美國 瑞典 投資

上一則

波蘭計畫築牆阻擋移民 德國內政部長：保護邊界很合理

下一則

日本參議院2席補選 自民黨1勝1敗 在野合作構成威脅

延伸閱讀

日眾院大選前哨戰 參院兩補選區執政黨一勝一敗

日眾院大選前哨戰 參院兩補選區執政黨一勝一敗
厄多安驅逐10國大使 強碰西方拉抬大選聲勢

厄多安驅逐10國大使 強碰西方拉抬大選聲勢
兩橋社區協會 頒「絲綢之路」大使獎

兩橋社區協會 頒「絲綢之路」大使獎
土耳其總統指示外交部 驅逐美等10國大使

土耳其總統指示外交部 驅逐美等10國大使

熱門新聞

阿爾巴尼亞以旅遊業聞名。(Pexels)

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

2021-10-17 16:44
北韓領導人金正恩（左）和胞妹金與正（右）。路透

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

2021-10-24 09:26
凱特身為大嫂又是未來英國王后，卻有自己的理由無心和小叔之妻混熟。（路透資料照片）

梅根、凱特好不起來 婚禮大吵 原因竟出在凱特這問題

2021-10-18 17:15
英國首相強生。(美聯社)

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

2021-10-19 12:25
11世紀維京人居住遺址「蘭塞奧茲牧草地」是歐洲人首度現蹤北美的證據。Getty Images

比哥倫布早471年 研究：維京人千年前已到北美

2021-10-21 13:46
海地首都太子港的黑幫武裝綁架案，19日犯案兇手終於對外開出條件，要求相關單位為這17名美國與加拿大籍的「傳教士肉票」，支付總價1700萬美金的現金贖款。圖為海地近期街頭抗爭中的鳳梨小販。（路透）

海地黑道治國 美加傳教士肉票1人100萬美金...怎麼救？

2021-10-20 00:51

超人氣

更多 >
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離
葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常

葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常