影／以色列熱氣球工作人員被「掛著升空」體力不支墜亡

以色列近日驚傳一名熱氣球工作人員在起飛時，不知為何仍抓住熱氣球外側一起升空，最後因體力不支從300英尺的高空墜落身亡。（取材自推特）

以色列 近日驚傳一名熱氣球工作 人員在起飛時，不知為何仍抓住熱氣球外側一起升空，最後因體力不支從300英尺（約91公尺）的高空墜落身亡。

「每日郵報」報導，死者為現年20多歲的柯恩（Yogev Cohen），事發當時工作人員將熱氣球升空後，才發現同樣是工作人員的柯恩竟「吊掛在熱氣球外側」，不過由於升空太快，他們來不及阻止，柯恩只能跟著熱氣球愈飛愈高。

根據警方說法，雖然柯恩死死抓住熱氣球外側一段時間，但最終仍體力不支，只能墜落在以色列北部城市阿富拉（Afula）的60號公路上，更難過的是柯恩墜地時還撞到一輛車，救援人員到場時已經無生命跡象，車內駕駛並無大礙。

目前尚未釐清柯恩為何會吊掛在熱氣球外，以色列民航局也已經投入調查。媒體報導稱，事件發生後該熱氣球上的14名乘客最終皆安全著陸。