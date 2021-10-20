影／以色列熱氣球工作人員被「掛著升空」體力不支墜亡
以色列近日驚傳一名熱氣球工作人員在起飛時，不知為何仍抓住熱氣球外側一起升空，最後因體力不支從300英尺（約91公尺）的高空墜落身亡。
「每日郵報」報導，死者為現年20多歲的柯恩（Yogev Cohen），事發當時工作人員將熱氣球升空後，才發現同樣是工作人員的柯恩竟「吊掛在熱氣球外側」，不過由於升空太快，他們來不及阻止，柯恩只能跟著熱氣球愈飛愈高。
根據警方說法，雖然柯恩死死抓住熱氣球外側一段時間，但最終仍體力不支，只能墜落在以色列北部城市阿富拉（Afula）的60號公路上，更難過的是柯恩墜地時還撞到一輛車，救援人員到場時已經無生命跡象，車內駕駛並無大礙。
目前尚未釐清柯恩為何會吊掛在熱氣球外，以色列民航局也已經投入調查。媒體報導稱，事件發生後該熱氣球上的14名乘客最終皆安全著陸。
דיווח ראשוני והעניין בבדיקה בהמשך לאירוע הנפילה מכדור הפורח— oren (@oren97920179) October 19, 2021
כנראה מדובר במפעיל של הכדור הפורח הוא זה שנפל אל מותו
והכדור הפורח בשמיים עם עשרה 10 נוסעים או מטיילים שאין להם מידע איך להנחית אותו הרבה כוחות באזור עפולה כוננות גבוהה pic.twitter.com/p3ZTO94IQb
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