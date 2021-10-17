史瓦帝尼運輸業者抗爭 籲釋放挺民主國會議員

非洲最後一個絕對君主專制國史瓦帝尼爆發挺民主示威局勢動盪，最新發起的抗爭造成境內的大眾交通持續停擺。

法新社報導，民營的計程車與通勤巴士業者呼籲，釋放挺民主的國會議員，並揚言他們的要求實現之前將持續癱瘓交通。

自上週起停擺的運輸迫使當地民眾步行往來城鎮之間，又因雇員沒法上工，公司行號紛紛歇業。

南非 運輸及相關行業工聯（SATAWU）秘書長恩坎布勒（Sticks Nkhambule）表示，經過今天的會商後，客運業者表明，除非恩史瓦帝三世（King Mswati III）同意釋放國會議員馬布札（Bacede Mabuza）及杜貝（Mthandeni Dube），否則他們不會恢復營運。馬布札與杜貝在今年稍早的挺民主抗爭期間被捕。

不僅運輸業界挺身而出，這個面積不大的非洲內陸國各級學校學生也發動抗爭已歷時數週，他們罷課 並要求免費上學，以及終結恩史瓦帝三世的政權，而當局則下令學校無限期停課。

史瓦帝尼近來爆發史上最嚴重的動亂之一，在警方與抗議人士衝突之下，至少已有28人喪生，這是截至本月13日的統計。