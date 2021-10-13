我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

不容置身事外 德研究：氣候變遷已衝擊全球85%人口

編譯莊蕙嘉／綜合12日電
德國今年7月遭遇百年一遇洪災，河水淹進附近城鎮，造成嚴重死傷。（Getty Images）
德國今年7月遭遇百年一遇洪災，河水淹進附近城鎮，造成嚴重死傷。（Getty Images）

196國參與的氣候峰會「聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（COP26）」，11月1日將在英國蘇格蘭格拉斯哥登場，將檢視六年前簽署「巴黎氣候協定」後各國的減碳成果，也要議定新的減碳行動。德國兩個研究機構11日發表合作報告指出，經過分析過去67年約10萬件研究，發現氣候變遷的影響已衝擊世界85%人口。

德國柏林的「墨卡托全球公域與氣候變遷研究所」和「氣候分析」，運用電腦分析1951年至2018年間，10萬件可能記載有關氣候變遷證據的研究報告，顯示氣候變遷正影響地球所有大陸和系統。

研究人員將全球分成多個區域，運用電腦篩選出的地方數據，比對研究內容和各地氣溫及降雨的趨勢。研究團隊發現，地球上80%的地方、也就是85%人口居住之處，其有關研究符合全球暖化造成的氣溫和降雨改變之預想。

這份報告的另一項發現是，氣候變遷相關研究的區域比例相當不對等，富有國家的研究非常多，易受影響的地區研究反而付之闕如。卡拉漢舉例，非洲的氣溫和降雨趨勢變化可能和氣候變遷有關，但沒有那麼多的研究記錄這些變化，「這是我們研究上的一個盲點」。

他還指出，目前絕大多數的氣候研究集中於2013年聯合國氣候變遷小組（IPCC）發表綜合評估報告的五年內，「大約有7萬5000至8萬份」，比起1951至1990年的僅約1500份，可說是顯著增加。

因為研究數量大增，使用電腦輔助辨識主題並建立全球性架構相當重要，不過最終仍需人類科學家來歸納整合。

氣候變遷 減碳 德國

上一則

巴黎協定後最關鍵大會 聚焦4目標

下一則

怎麼了？95歲英國女王罕見「拄拐杖走路」

延伸閱讀

「因無效才打補強針」拒接種者更懷疑疫苗效果

「因無效才打補強針」拒接種者更懷疑疫苗效果
研究：全球升溫低於1.5°C 5億人仍註定泡在海水裡

研究：全球升溫低於1.5°C 5億人仍註定泡在海水裡
美中緊張能抗氣候變遷？學者：兩國爭第一反有助益

美中緊張能抗氣候變遷？學者：兩國爭第一反有助益
汽油價格7年新高 造成通膨加劇 拜登新政經難題

汽油價格7年新高 造成通膨加劇 拜登新政經難題

熱門新聞

哈利（右）溫柔注視梅根，被八卦雜誌稱只是演給大家看。（路透資料照片）

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

2021-10-09 07:08
美國德州39歲婦女布里奇塔．加爾扎育有兩名子女，去年9月意外被劇毒蜘蛛咬，差點送命。圖為示意圖。歐新社

太毒...婦遭蜘蛛咬 一腿慘遭截肢 存活率剩2%

2021-10-09 12:53
根據北韓官媒11日公布的影片，金正恩踏著紅地毯入場時，身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋，搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。路透

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

2021-10-11 10:36
越南準備返鄉的工人在檢查站等待。（路透）

越南200萬人「大出逃」遠離疫情重災區 工廠危機加劇

2021-10-10 21:14
巴西街頭近日出現令人心碎一幕，一對不到20歲的青少年夫妻被槍殺後，他們的孩子只能無助地坐在父母的血泊中。（截圖自推特）

父母於街頭遭槍殺 10個月大男嬰呆坐血泊中無助哭泣

2021-10-12 01:28
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手