不容置身事外 德研究：氣候變遷已衝擊全球85%人口

德國今年7月遭遇百年一遇洪災，河水淹進附近城鎮，造成嚴重死傷。（Getty Images）

196國參與的氣候峰會「聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（COP26）」，11月1日將在英國蘇格蘭格拉斯哥登場，將檢視六年前簽署「巴黎氣候協定」後各國的減碳 成果，也要議定新的減碳行動。德國 兩個研究機構11日發表合作報告指出，經過分析過去67年約10萬件研究，發現氣候變遷 的影響已衝擊世界85%人口。

德國柏林的「墨卡托全球公域與氣候變遷研究所」和「氣候分析」，運用電腦分析1951年至2018年間，10萬件可能記載有關氣候變遷證據的研究報告，顯示氣候變遷正影響地球所有大陸和系統。

研究人員將全球分成多個區域，運用電腦篩選出的地方數據，比對研究內容和各地氣溫及降雨的趨勢。研究團隊發現，地球上80%的地方、也就是85%人口居住之處，其有關研究符合全球暖化造成的氣溫和降雨改變之預想。

這份報告的另一項發現是，氣候變遷相關研究的區域比例相當不對等，富有國家的研究非常多，易受影響的地區研究反而付之闕如。卡拉漢舉例，非洲的氣溫和降雨趨勢變化可能和氣候變遷有關，但沒有那麼多的研究記錄這些變化，「這是我們研究上的一個盲點」。

他還指出，目前絕大多數的氣候研究集中於2013年聯合國氣候變遷小組（IPCC）發表綜合評估報告的五年內，「大約有7萬5000至8萬份」，比起1951至1990年的僅約1500份，可說是顯著增加。

因為研究數量大增，使用電腦輔助辨識主題並建立全球性架構相當重要，不過最終仍需人類科學家來歸納整合。