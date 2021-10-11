我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

中國留學生入境洛城遭盤問 行李衣物還被偷

哈薩克3寶媽玩高空彈跳 「繩索脫落」從8層樓墜亡

編譯張君堯／綜合報導
哈薩克一名3個孩子的媽媽近日進行高空彈跳時，疑似因工作人員未將繩索固定好、導致她從24公尺高的樓頂直接墜地，猛烈的撞擊讓她當場斃命。（取材自推特）
哈薩克一名3個孩子的媽媽近日進行高空彈跳時，疑似因工作人員未將繩索固定好、導致她從24公尺高的樓頂直接墜地，猛烈的撞擊讓她當場斃命。（取材自推特）

哈薩克一名3個孩子的媽媽近日進行高空彈跳時，疑似因工作人員未將繩索固定好、導致她從24公尺高的樓頂直接墜地，猛烈的撞擊讓他當場斃命。

每日郵報報導，現年33歲的葉夫根尼婭（Yevgenia Leontyeva）是一名相當有經驗的高空彈跳愛好者，他11日在卡拉干達（Karaganda）一家飯店頂樓準備享受這項刺激的活動，跳下前鏡頭外還有一名男子向她喊話「我愛你」，沒想到這句話竟成最後的道別。

來源：Mohsin Trending

在工作人員綁好繩索後，葉夫根尼婭幾乎沒什麼遲疑，立刻就從樓頂一躍而下，不料安全繩根本沒有固定好，同行女性友人當場叫出聲來，但葉夫根尼婭來不及反應，先是從24公尺高墜落地面，尚未完全脫落的繩索又將他一路拖行近4公尺、撞上建築物牆壁，恐怖一幕讓現場圍觀民眾不禁放聲尖叫。

葉夫根尼婭隨即被送醫急救，無奈頭部傷勢過於嚴重，最後仍死亡。由於工作人員的過失，警方將對其進行刑事調查，最高可能面臨40天的刑期。據悉，葉夫根尼婭留下的3個孩子都未滿14歲，其中一名還是親戚過世後留下的。

工作 YouTube

上一則

英國要出手紓困了 能源價格飆漲 搶救產業大作戰

下一則

佛系防疫鑄大錯 英議員：疫情爆發之初太慢封城

延伸閱讀

解「燃煤」之急 中悄悄讓澳船卸煤 哈薩克煤也運抵

解「燃煤」之急 中悄悄讓澳船卸煤 哈薩克煤也運抵

中國需電孔急 悄悄「解禁」讓澳洲貨船進港卸煤

中國需電孔急 悄悄「解禁」讓澳洲貨船進港卸煤
攀繩老舊釀意外？醫生娘登山墜百米深谷亡

攀繩老舊釀意外？醫生娘登山墜百米深谷亡
中國新疆2本土染疫拉警報 航班取消、遊客不能離開

中國新疆2本土染疫拉警報 航班取消、遊客不能離開

熱門新聞

哈利（右）溫柔注視梅根，被八卦雜誌稱只是演給大家看。（路透資料照片）

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

2021-10-09 07:08
美國德州39歲婦女布里奇塔．加爾扎育有兩名子女，去年9月意外被劇毒蜘蛛咬，差點送命。圖為示意圖。歐新社

太毒...婦遭蜘蛛咬 一腿慘遭截肢 存活率剩2%

2021-10-09 12:53
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24
根據北韓官媒11日公布的影片，金正恩踏著紅地毯入場時，身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋，搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。路透

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

2021-10-11 10:36
越南準備返鄉的工人在檢查站等待。（路透）

越南200萬人「大出逃」遠離疫情重災區 工廠危機加劇

2021-10-10 21:14
國際貨幣基金（IMF ）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。(美聯社)

竄改數據偏袒中國 IMF總裁去留將出爐

2021-10-09 09:41

超人氣

更多 >
影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中

影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中
宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅

宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍