我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

巴基斯坦核彈之父新冠病逝 曾偷歐洲資料回國發展核武

編譯中心／綜合10日電
「巴基斯坦核武之父」卡迪爾汗2009年8月在其伊斯蘭堡寓所前，向記者揮手。他曾因新冠肺炎留院，10日逝世，終年85歲。（路透）
「巴基斯坦核武之父」卡迪爾汗2009年8月在其伊斯蘭堡寓所前，向記者揮手。他曾因新冠肺炎留院，10日逝世，終年85歲。（路透）

巴基斯坦當局今天表示，被尊為「巴基斯坦核彈之父」的卡迪爾汗（Abdul Qadeer Khan）因感染新冠肺炎住院後逝世，享壽85歲。這位原子科學家因協助巴基斯坦成為世上首個擁有核武的伊斯蘭國家，被譽為民族英雄；西方國家則視他為走私技術給流氓國家的危險變節人士。

中央社引述法新社報導，國營巴基斯坦電視公司（PTV）報導，卡迪爾汗因肺部問題，轉院至首都伊斯蘭馬巴德的KRL醫院後病逝。早在8月時，卡迪爾汗就因染疫住進同一間醫院，他於數周前獲准出院返家休養，此後病情惡化並再度入院。

巴基斯坦總統艾維在推特發文稱，卡迪爾汗博士的逝世讓他深感悲痛，「他協助我們發展拯救國家的核嚇阻力量，國家對他的服務永誌不忘」。兩人早在1982年就已相識。

卡迪爾汗1960年代留學歐洲，在荷蘭為核工程財團外包商工作時偷取鈾離心機資料，1975年底帶回巴國，獲總統委任負責濃縮鈾項目。巴基斯坦1998年首次正式核試，成為繼印度之後第7個核武國。

卡迪爾汗因使巴基斯坦在原子領域與勁敵印度並駕齊驅，使得國家防禦「堅不可摧」，而在國內備受推崇。

2004年，卡迪爾汗承認違法洩漏核子機密給伊朗北韓和利比亞，而在伊斯蘭馬巴德遭到軟禁。2006年，他罹患前列腺癌，並於手術後康復。2009年2月，法院結束卡迪爾汗的軟禁，但此後他的行動仍受到嚴密監視。

印度 伊朗 北韓

上一則

北韓慶助勞動黨76周年…低調沒閱兵

下一則

南韓京畿道知事明年問鼎總統 作風敢言、對日韓問題強硬

延伸閱讀

印度執政黨幹部挺台嗆中 中國簽證中心外懸掛雙十海報

印度執政黨幹部挺台嗆中 中國簽證中心外懸掛雙十海報
神學士掌權後恐「禁毒品生產」 阿富汗鴉片價格暴漲

神學士掌權後恐「禁毒品生產」 阿富汗鴉片價格暴漲
神學士奪回政權 阿富汗毒販大發利市

神學士奪回政權 阿富汗毒販大發利市
中國證實與俄羅斯、巴基斯坦代表共赴阿富汗 商討局勢

中國證實與俄羅斯、巴基斯坦代表共赴阿富汗 商討局勢

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
哈利（右）溫柔注視梅根，被八卦雜誌稱只是演給大家看。（路透資料照片）

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

2021-10-09 07:08
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24
美國德州39歲婦女布里奇塔．加爾扎育有兩名子女，去年9月意外被劇毒蜘蛛咬，差點送命。圖為示意圖。歐新社

太毒...婦遭蜘蛛咬 一腿慘遭截肢 存活率剩2%

2021-10-09 12:53
俄羅斯總統普亭。（歐新社）

「潘朵拉文件」爆普亭情婦摩納哥買豪宅 私生女是網紅

2021-10-03 22:26
越南準備返鄉的工人在檢查站等待。（路透）

越南200萬人「大出逃」遠離疫情重災區 工廠危機加劇

2021-10-10 21:14

超人氣

更多 >
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升

川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升