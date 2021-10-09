東京10年最大地震電車停擺 共享單車助民眾返家

日本 包括東京 都在內的首都圈7日晚間遭受強震侵襲，JR電車停駛，許多民眾有家難歸；部分民眾轉而利用共享單車，成為緊急時得以在深夜返家的方式。

日本時事通信社報導，NTT docomo子公司在全日本提供共享單車服務（類似台灣YouBike微笑單車），其中在東京都11區內設置約870處借還車的站點，提供約9200輛電動輔助自行車。

就在7日晚間10時41分的地震 後，首都圈主要JR線路相繼停擺，東京都市中心的共享單車使用量突然暴增，幾乎所有站點都顯示可用數量為零，且之後這些單車多在江東區或大田區等住宅區附近站點被歸還。

提供共享單車公司負責人說，原本應該是沒什麼人使用的深夜時段，發生市區單車同時間全數出借的情況非常罕見，研判應該是受電車停擺影響難以返家民眾所使用。

住在東京都內的30多歲女性，正好在返家途中的電車上碰到地震，人被困在轉乘站內。由於徒步回家還需要約一小時，所以當天是首次註冊共享單車服務，然後騎自行車返家。

她說，雖然從未想過可以在緊急時使用共享單車，但實際上真的很方便，希望這項服務的範圍能擴大。

不過，東京都政府綜合防災部負責返家困難對策的課長萩原健說，雖然共享單車在災害發生時有其便利之處，但如果是發生像311大地震（日本稱東日本大震災）這種大規模的災害時，原則上建議不要隨意移動，應該先確保自身安全並努力蒐集相關資訊。

共享單車業者也表達同樣看法說，希望民眾在判斷道路狀況後再行利用。

日本放送協會（NHK）報導，7日深夜這起地震為東京都23區帶來最大震度5強的劇烈搖晃，是繼2011年的311大地震後，時隔10年再度出現這麼強的地震。

分析相關數據得知，東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣構成的首都圈，7日晚間人潮移動相較一週前同時段，地震後人潮都集中在車站附近，8日上午在前往東京都的3縣車站人潮也明顯增加。

地震當晚由於JR電車停擺，許多人難以返家，造成車站外計程車招呼站大排長龍，但計程車數量受到疫情影響只剩往常約7成，造成排隊人潮難以在短時間被消化。