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流感恐50年最嚴重 英將擴大疫苗施打

編譯中心／綜合8日電

英國政府示警今年冬季流行感冒疫情恐達50年來最嚴峻，近日啟動國民保健署（NHS）有史以來規模最大疫苗施打計畫。

英國衛生官員指出，新冠疫情期間實施的封城和社交距離等措施，恐讓民眾對流感病毒的免疫力下降。此外，去年冬季流感疫情不明顯，導致難以透過病毒株採樣預測今年疫情走勢並擬定預防措施。這些因素讓今冬流感死亡病例恐達6萬例。

若專家針對死亡病例的預測成真，這將是1968年造成全球超過百萬人死亡的「香港流感」（Hong Kong flu）疫情以來，英國本土次高數據。

英國醫學科學院的預測模型顯示，今冬國內流感死亡病例數將落在1萬5000至6萬區間。在新冠疫情去年爆發前的5年期間，英國每年平均有1萬1000人死於流感。

衛生官員憂心，今年冬季新冠疫情及流感雙重打擊將讓醫療體系不堪負荷、封城噩夢重演。NHS因此趕在秋季擴大流感疫苗施打計畫，包括將青少年免費接種年齡由12歲（7年級）擴增到16歲（11年級）。

衛生大臣賈維德說，今年推出的流感疫苗接種計畫是英國史上最大規模，政府同時也鼓勵民眾施打新冠疫苗加強劑（第3劑）。

流感疫苗 疫情 英國

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