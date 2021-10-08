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「軍方強制退役違法」 南韓變性士官死後勝訴

編譯中心╱綜合7日電
南韓已故陸軍下士卞熙秀。(美聯社)
南韓已故陸軍下士卞熙秀。(美聯社)

南韓前陸軍下士卞熙秀2019年休假期間遠赴泰國進行性別重置手術，回國後提出希望以女兵的身分服役。但軍方以「失去男性器官」屬「身心障礙」為由，於去年1月強制卞熙秀退役。卞熙秀也在去年8月向大田地方法院提出行政訴訟，但卻在今年3月輕生陳屍自宅。

韓聯社報導，南韓大田地方法院終於在7日判處軍方以「重大傷殘」為由，強制卞熙秀退伍違法，卞熙秀家屬迎來遲來的勝訴。法院認為，軍方進行傷殘鑑定時，卞熙秀的性別已是女性，所以按男性標準認定不妥。也就是說，以此為由給予退役處分違法。

法庭也指出，針對類似狀況，應由國家制定政策決定當事人是否繼續服役，並稱要綜合考量軍隊的特殊性、兵力管理、性少數群體基本人權和公眾輿論等因素。

卞熙秀生前在陸軍部隊擔任戰車操縱兵，儘管戰績亮眼，卻始終因性別認同問題所困擾，2019年獲部隊長官建議並同意，趁休假時前往泰國接受性別重置手術，回國後她向軍方表示希望能繼續在部隊服役，豈料2020年1月21日卻遭軍方強制退伍，隔日她在記者會親自公開姓名，明確表達重返軍營復職的意願。

2020年2月10日，清州地方法院核准卞熙秀身分證性別欄位由男性訂正為女性。

報導指出，大田地方法院行政二部7日針對卞熙秀生前提出的行政訴訟做出判決，判處卞熙秀勝訴、陸軍參謀總長敗訴，認為軍方因「失去男性生殖器」、「身心障礙三級」而做出的強制退伍裁決顯然有問題，因為卞熙秀在接受強制退伍審查時，其性別早已是女性。

法官認為，「（卞熙秀）在接受性別重置手術以後，法院早已接受其提出的性別訂正之申請，且卞熙秀曾向軍方報告，因此在《軍人事法》關於身心障礙的判別標準上，當然是以女性為標準審視。若以女性的標準來看，『身心障礙』自然不符合其判別事由」。

泰國 南韓 性別認同

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