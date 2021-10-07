法天主教會醜聞案報告：修女拿十字架性侵少女

法國一個特別委員會5日發布報告，揭露33萬名孩童遭神父、修女與天主教學校及機構人員性侵害。根據報告，不只神父施暴，也有修女利用釘有耶穌像的十字架性侵少女或強迫少年跟她們發生性行為。圖為示意圖。(路透)

一份內容令人震驚的報告揭露法國天主教會神職人員性侵 兒童的問題嚴重，教宗方濟各 （Pope Francis）今天表示，他個人和教會對此事都感到羞恥。

法國行政科學學會主席索夫（Jean-Marc Sauvé）領導的特別委員會5日發布長達2500頁的報告，揭露33萬名孩童曾遭神父、修女與天主教學校及機構人員性侵。儘管80%受害者是10至13歲的少年，許多少女也同樣受到虐待。報告更指涉案者不只神父，還有修女拿釘有耶穌像的十字架（Crucifixes）性侵少女或強迫少年跟她們發生性行為。

調查法國天主教會兒童性侵案的獨立調查委員會發現，自1950年至2020年間，約有21萬6000名未成年人受神職人員性侵，如此「大規模的現象」一直被「沉默的面紗」刻意掩蓋。

教宗在梵蒂岡的每周公開接見活動中表示：「對於受害者所遭受的創傷，我想向他們表達我的悲傷與痛苦。」他說：「這也是我的羞恥，我們的羞恥，我為教會長期來沒能將他們當成關注重心感到羞恥。」

法國和全球各地天主教教會面臨一系列性虐指控和訴訟之際，委員會經過2年半的調查後，公開這份近2500頁的報告，內容引發外界憤怒。

教宗呼籲神職人員努力確保類似情況「不要再發生」，他支持法國神職人員面對「這項艱難但健康的考驗」，並要求法國天主教會「承擔責任，確保教會是所有人的安全歸屬」。