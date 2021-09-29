北韓再射飛彈疑「最新武器」 駐聯大使籲美韓停止軍演

南韓首爾車站電視28日播放北韓當天發射短程彈道飛彈新聞。（美聯社）

北韓 領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正才接連透露兩韓會談的可能性，28日清晨6時40分，北韓又從中北部慈江道舞坪里向東發射一枚飛彈，飛行距離不到200公里。紐約時報報導，飛彈發射後不久，北韓駐聯合國大使金星在紐約聯合國大會演說，要求美國 停止與南韓 的軍事演習，並撤除部署在朝鮮半島的戰略武器。

關於北韓射出的飛彈，日本防衛省認為是一枚短程彈道飛彈，南韓與美國軍方初步研判為短程飛彈，但由於飛行軌跡與先前北韓曾發射的飛彈類型不同，當局仍在分析，部分意見猜測，可能是北韓領袖金正恩1日曾提及的新武器「超高音速滑翔體」。

韓聯社指出，若證實最新發射的是彈道飛彈，北韓可能違反了聯合國決議案。同日，北韓大使金星在聯合國大會上發表演說，強調北韓有權試驗武器。

韓聯社報導，金星表示，北韓雖有能力抵禦外力侵略，但「不想用在任何人身上，不會危及美國或南韓等周邊國家安全」。金星這番談話，被解讀為北韓願意和美韓重啟對話。

金星說，美國若想要朝鮮半島和平，須結束對北韓「敵對政策」。紐時說，敵對政策通常指美國與南韓舉行軍演、美國在南韓駐軍和聯合國針對北韓發展核武和彈道飛彈制裁。金星說，美國邁向談判第一步，包括「永久停止與南韓共同舉行軍演」，並永久停止在朝鮮半島內部和周遭「部署各類戰略武器」。

這是北韓今年以來第六次試射飛彈，北韓上次試射飛彈是在9月15日，發射兩枚彈道飛彈。三天前，金與正才提到兩韓舉行峰會的可能性表示在公正性得到保障且相互尊重情況下，才可能舉行南北韓高峰會，並宣告韓戰正式結束。這番談話令外界對兩韓恢復對話審慎樂觀。

首爾北韓大學院大學教授梁茂進說：「北韓似乎想知道，南韓在改善兩韓關係與正式結束韓戰的意願上有多真誠。」美軍印太司令部聲明，美方評估北韓這次試射不會對美國人員、領土或盟邦構成立即威脅，但凸顯北韓非法武器系統破壞穩定。美國國務院也譴責北韓違反多項聯合國安理會決議。

北韓自從2019年與美國川普政府談判破裂後，恢復試射短程彈道飛彈。