土耳其擬向俄羅斯再採購武器 恐加深與美國齟齬

土耳其總統厄多安將訪俄羅斯會晤總統普亭，討論包括敘利亞西北部暴力再起等議題。(美聯社)

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，土耳其仍打算向俄羅斯 採購第2批的S-400飛彈防空系統，此舉恐加深土耳其與美國 之間的嫌隙，並導致美國再度施以制裁。

路透報導，美方表示，S-400飛彈防空系統對於美國的F-35戰機，以及北大西洋公約組織 （NATO）的防空體系構成威脅，土耳其則說，無法以滿意的條件，向NATO盟國採購防空系統。

厄多安接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）政論節目「面對全國」（Face the Nation）主持人布瑞南（Margaret Brennan）訪問表示：「沒有國家可以干涉，只有我們才能做決定。」

美國曾針對土耳其國防工業署（Defence Industry Directorate）、署長狄米爾（Ismail Demir）與其他3名高階官員於去年12月施加制裁，此前土耳其向俄羅斯採購首批的S-400防空飛彈系統。

土耳其與俄羅斯持續溝通關於第2批的交付，而華府一再重申，如此勢必將導致土耳其再度被制裁。

厄多安下週將訪俄羅斯會晤總統普亭，討論包括敘利亞西北部暴力再起等議題。