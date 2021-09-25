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加泰流亡獨派領袖義大利被捕 西班牙盼引渡受審

編譯中心／綜合24日電
流亡比利時的前加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特23日在義大利被捕後，24日有民眾到23日駐巴塞隆納領使館抗議。（歐新社）
流亡比利時的前加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特23日在義大利被捕後，24日有民眾到23日駐巴塞隆納領使館抗議。（歐新社）

歐洲議會議員、前加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特23日在義大利被捕。他2017年片面推動公投推動加泰脫離西班牙獨立，被西班牙通緝。他24日出庭面臨是否拘捕的裁決，最終獲釋。西班牙政府表示，普伊格蒙特必須回國面對審訊。

西班牙總理桑傑士24日表示，普伊格蒙特須就加泰獨立公投面對審訊。獨派立場較溫和的新任加泰主席阿拉岡尼斯譴責拘留行動是「迫害」。在普伊格蒙特出庭的薩薩里上訴法院外，有支持者聚集聲援。

普伊格蒙特的律師在推特表示，普伊格蒙特是以歐洲議會議員身分與職權旅行，在抵達義大利的薩丁尼亞時被逮捕。普伊格蒙特本有豁免權，但今年3月歐洲議會撤銷他和另兩人的豁免資格。

2017年10月，普伊格蒙特與當時加泰自治區行政官員柯密、龐沙蒂因推動公投脫離西班牙獨立，被馬德里當局認定違憲並依煽惑叛亂罪通緝。普伊格蒙特之後一直往返於布魯塞爾與薩丁尼亞島上城市阿爾蓋爾，躲避西班牙的司法訴究。他這回到薩丁尼亞是為參加一場加泰民俗節慶，但一下飛機就在機場被捕。

紐時指出，普伊格蒙特被捕無疑會為西班牙尋求平復加泰主權爭端橫生枝節；桑傑士上周才與阿拉岡尼斯在巴塞隆納會面，討論加泰前景。

公投 義大利 通緝

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