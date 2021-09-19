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日相候選人共識「加強與中溝通」 河野支持度遙遙領先

編譯莊蕙嘉／綜合18日電
日本自民黨四名黨魁候選人，18日參加由日本記者俱樂部主辦的首場辯論會，四人展示現場揮毫的書法作品。（Getty Images）
日本自民黨四名黨魁候選人，18日參加由日本記者俱樂部主辦的首場辯論會，四人展示現場揮毫的書法作品。（Getty Images）

日本執政黨自民黨29日將舉行黨魁選舉，四名候選人18日參加日本記者俱樂部舉辦的辯論會，就新冠疫情、核能存廢、夫婦別姓及外交政策等議題交鋒。候選人普遍認為應和中國加強溝通，並密切關注台灣問題。

前外相及前防衛大臣河野太郎表示，應和中國定期舉行峰會，解決海上爭議問題，岸田也持類似意見。河野說：「（日中）峰會應定期舉行，我們應該告訴中國領導階層，以國際秩序下的一分子來展現實力，而非擴張主義。」

岸田指出：「隨著其威權態度的擴大，我們應告訴中國，作為一個大國，也要有符合普世價值的舉止和作為。台灣問題應和平解決，若有緊急狀況發生，我們將依照和平與安全的相關規範作出應對，以保護民眾安全。」

高市表示：「我們必須為台灣發生狀況的可能性做好準備，日本在軍事上能做的有限，國防上亦如此。在現實上，必須考慮擁有相對的抑制與應對能力，美日同盟可相輔相成。」不過對於中國相當在意的參拜靖國神社，高市表示若當上首相，仍會繼續定期參拜。

野田認為，戰後日本誓言維持和平主義，然而在美中對立下，日本應面對現實，展開更務實的高層外交。

根據每日新聞18日的民調「希望誰當自民黨黨魁」，43%受訪者選擇河野，高市15%，岸田13%，野田6%，回答「沒有屬意人選」者15%，「不關心誰來當」8%。受訪的自民黨黨員中，支持河野者同樣最多，有50%支持度。

共同社17至18日電訪自民黨員調查也顯示，河野支持度48.6%，遙遙領先其他對手。受訪者被問到最期待新首相解決何種問題時，疫情以26.8%居冠，經濟24.2%排第二，第三是外交與安全，19.4%。

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