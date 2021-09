「IS新娘」求回英國 名嘴轟：留她在恐怖溫床上發爛吧

英國 「前IS少女新娘」貝岡(Shamima Begum)15日接受ITV的《早安英國》節目(Good Morning Britain)獨家訪問,上電視懇求民眾能原諒她在15歲犯下的錯。但節目前主持人兼名嘴摩根(Piers Morgan)完全不吃這一套,更推文斥責貝岡應被留在「她為自己打造的恐怖溫床上發爛」。

今年21歲的貝岡2015年跟2位朋友一起翹家搭機飛往土耳其,接著越境進入敘利亞加入IS,很快就嫁給後來被判恐攻有罪的男子里迪克(Yago Riedijk),2019年被英政府撤銷國籍,永不得返國。

影片來源:YouTube

從《早安英國》的畫面可見,目前仍被迫滯留敘利亞羈押營的貝岡首次脫下全黑色罩袍受訪,換回西方國家同齡女性常見的短袖與棒球帽,更將一頭長髮放了下來並塗著指甲油。貝岡籲請英國民眾原諒她的「錯誤」,還提出幫助英國政府打擊恐怖主義。

之前因猛批梅根 挨轟而罷錄《早安英國》,事後更交出主持棒的摩根則明顯不領情。他發推文開砲:「還好不是我在訪問這個既說謊又哭哭啼啼、冷酷又自私自利的IS新娘怪物,否則我現在就要暴怒了。應該永遠不准讓貝岡回英國,讓她留在她為自己打造的恐怖溫床上發爛吧。」

摩根推文引起不少回應,有網友說他們正希望是摩根採訪貝岡;一位網友表示,《早安英國》現任兩位主持人提問太溫和,「看了就不舒服」。但也有網友說,「這恰好是你越來越失專業的原因,你控制不了情緒,無法把焦點放在故事上,非得要自己變成主角」。

Just as well I’m not interviewing this lying, snivelling, cold-hearted, self-serving ISIS bride monster or I’d have seriously lost my temper by now. Begum should never be allowed back to Britain.

Let her rot in the terror bed she made for herself. pic.twitter.com/ao5BRTVFA2