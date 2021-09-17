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「IS新娘」求回英國 名嘴轟：留她在恐怖溫床上發爛吧

編譯周辰陽／即時報導
英國的「前IS少女新娘」貝岡（右），15日接受ITV的《早安英國》節目獨家連線訪問，懇求民眾能原諒她，節目前主持人兼名嘴摩根（左）放狠話，認為貝岡應被留在「她為自己打造的恐怖溫床上發爛」。翻攝自ITV
英國的「前IS少女新娘」貝岡（右），15日接受ITV的《早安英國》節目獨家連線訪問，懇求民眾能原諒她，節目前主持人兼名嘴摩根（左）放狠話，認為貝岡應被留在「她為自己打造的恐怖溫床上發爛」。翻攝自ITV

英國「前IS少女新娘」貝岡（Shamima Begum）15日接受ITV的《早安英國》節目（Good Morning Britain）獨家訪問，上電視懇求民眾能原諒她在15歲犯下的錯。但節目前主持人兼名嘴摩根（Piers Morgan）完全不吃這一套，更推文斥責貝岡應被留在「她為自己打造的恐怖溫床上發爛」。

今年21歲的貝岡2015年跟2位朋友一起翹家搭機飛往土耳其，接著越境進入敘利亞加入IS，很快就嫁給後來被判恐攻有罪的男子里迪克（Yago Riedijk），2019年被英政府撤銷國籍，永不得返國。

影片來源：YouTube

從《早安英國》的畫面可見，目前仍被迫滯留敘利亞羈押營的貝岡首次脫下全黑色罩袍受訪，換回西方國家同齡女性常見的短袖與棒球帽，更將一頭長髮放了下來並塗著指甲油。貝岡籲請英國民眾原諒她的「錯誤」，還提出幫助英國政府打擊恐怖主義。

之前因猛批梅根挨轟而罷錄《早安英國》，事後更交出主持棒的摩根則明顯不領情。他發推文開砲：「還好不是我在訪問這個既說謊又哭哭啼啼、冷酷又自私自利的IS新娘怪物，否則我現在就要暴怒了。應該永遠不准讓貝岡回英國，讓她留在她為自己打造的恐怖溫床上發爛吧。」

摩根推文引起不少回應，有網友說他們正希望是摩根採訪貝岡；一位網友表示，《早安英國》現任兩位主持人提問太溫和，「看了就不舒服」。但也有網友說，「這恰好是你越來越失專業的原因，你控制不了情緒，無法把焦點放在故事上，非得要自己變成主角」。

英國 梅根

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