未在期限前打疫苗 法3000醫護遭停職

約3000名法國醫護人員因未在期限前接種疫苗，而遭到停職。圖為法國醫護人員接種AZ疫苗。（Getty Images）

法國政府15日實施新規定，衛生、安養院及消防人員共計約270萬人必須接種疫苗 ，3000名衛生人員因未符合規定而遭停職。法國南部一名醫院職員則因不滿政府強制要求接種疫苗，而展開絕食抗議。

這項新規定適用於所有衛生相關人員，包括醫師、護理師、機構人員及志工等。法國總統馬克宏 今年7月12日對所有新規實施機構發出通知，要求在9月15日前至少接種一劑疫苗，否則須停職。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）16日表示，停職只是暫時性的，許多人已經同意接種疫苗，但他透露還是有「數十名」醫護人員因不願接種疫苗，已經遞出辭呈。不過維宏強調，法國共有270萬名醫護人員，因此「可確保醫療照護運作不間斷」。

中央社引述法新社報導，許多法國護理師格外不願接種疫苗，因他們對疫苗的安全性和防護力有疑慮。但這可能造成法國擴大疫苗覆蓋率的進度停滯。

法國公共衛生局上周估計，全國約有12%的醫院職員及約有6%的私人執業醫師尚未接種COVID-19疫苗。

路透報導，在南法城市尼斯（Nice），隸屬公立醫院體系的一名消防安全官佩桑（Thierry Paysant）為抗議政府以停職強迫醫護人員接種疫苗，而在當地的聖蓬修道院（Saint-Pons abbey）前搭起帳篷展開絕食。

佩桑說，他並非反對接種疫苗，而是不滿人民被迫施打，否則可能飯碗不保。「這種粗暴強制方式，讓人很難吞下去。」