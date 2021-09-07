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白俄羅斯判反對派領袖監禁11年 歐盟譴責：侵人權

編譯中心／綜合6日電
根據俄國媒體顯示的法庭內影像，戴著手銬、站在鐵籠被告席的柯列斯尼可娃6日比出愛心手勢，這是她在示威時常比的招牌動作。（路透）
根據俄國媒體顯示的法庭內影像，戴著手銬、站在鐵籠被告席的柯列斯尼可娃6日比出愛心手勢，這是她在示威時常比的招牌動作。（路透）

歐盟今天譴責，白俄羅斯判處監禁反對派領袖柯列斯尼可娃11年是「公然侵犯人權」，要求立即無條件釋放所有政治犯、媒體和所有行使權利而被拘捕者。

白俄羅斯法庭今天認定去年率領民眾抗議總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的反對派領袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）觸犯國安法，判處11年有期徒刑。柯列斯尼可娃的律師茲納科（Maxim Znak）也被判處10年徒刑。

白俄羅斯去年爆發空前大規模抗議，柯列斯尼可娃是唯一還留在國內的主要反對派領導人。她當時為了抵抗被強制驅逐出境，撕毀了護照，至今已被拘留一年。

魯卡申柯自從1994年掌權以來，一直對反對派嚴加打壓。他去年被指控選舉舞弊，引爆大規模示威抗議。

根據俄國媒體顯示的法庭內影像，戴著手銬、站在鐵籠被告席的柯列斯尼可娃比出愛心手勢，這是她在示威時常比的招牌動作。她還擦著標誌性的深紅色口紅，面帶笑容。39歲的柯列斯尼可娃曾是白俄羅斯愛樂樂團的長笛演奏家，自示威爆發後成為代表人物。

柯列斯尼可娃去年9月被捕，當時白俄羅斯國家安全委員會（Belarusian KGB）探員在她頭上罩了布袋，把她推進一輛迷你巴士，開往白俄與烏克蘭邊境。據報導，她為了抵抗被扔出白俄，甚至不惜跳車。

歐盟對外事務部（EEAS）今天發表聲明，表示柯列斯尼可娃是白俄羅斯民主運動的象徵之一，她被毫無根據的指控而受審，罪名包括「合謀以違憲方式奪取國家權力」、「呼籲採取非法手段損害白俄羅斯國家安全行動」及「建立和領導一個極端組織」等。

EEAS表示，歐盟對白俄羅斯公然無視人民的人權和基本自由表示遺憾。

歐盟要求白俄羅斯當局立即無條件釋放柯列斯尼可娃及茲納科等所有政治犯，以及媒體與所有行使權利而遭拘捕者，呼籲白俄羅斯必須遵守國際承諾和義務。

白俄羅斯去年舉行大選，執政逾20年的總統魯卡申柯在作票疑雲中勝選引爆境內示威潮，反對派隨後發起大規模抗議活動，抗議魯卡申柯連任，白俄羅斯當局隨後發動大規模拘捕，柯列斯尼可娃是唯一還留在國內的主要反對派領導人。

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