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泰國總理三度挺過不信任案 街頭繼續示威

編譯中心／綜合4日電
曼谷市中心4日再有反政府示威，抗議官方應對新冠疫情不力，要求總理帕拉育下台。（路透）
曼谷市中心4日再有反政府示威，抗議官方應對新冠疫情不力，要求總理帕拉育下台。（路透）

泰國總理帕拉育今天挺過執政以來第三次的國會不信任案，但民眾對政府不滿情緒高漲，國會辯論持續，街頭示威抗議沒有停過，學運團體自由青年4日走上街頭，高呼要帕拉育下台。

泰國7月中開始每日新增破萬人確診、上百人死亡，泰國民眾對政府防疫表現高度不滿，泰國以為泰黨和前進黨為首的在野聯盟對總理帕拉育在內等6名首長發起不信任投票。國會8月31日開始到9月3日展開4天辯論，今天進行不信任投票。

投票前傳聞不斷，先傳出有執政聯盟內有眾議員準備倒戈要拉下帕拉育，接著傳出帕拉育用錢收買議員的支持票。不過，今天的不信任案投票以264票對208票，帕拉育成功保住總理職位，其餘5位部長也都過關。

對政府的不滿於是蔓延街頭，近2個月已有不同團體輪番上街頭示威，在國會辯論的這幾天曼谷街頭示威更是沒停過。9月1日先由學生團體「衝破天」在國會外抗議，9月2日前紅衫軍領袖納塔兀納塔兀在亞速路口號召支持者上街，3日則是學運團體「法政與遊行聯合陣線」在叻巴頌路口發起示威。

4日輪到學運團體「自由青年」號召支持者街頭，下午4時集結在瑞士駐泰國大使館前，步行前往位於是樂園前的泰王拉瑪六世雕像。自由青年提出3個主張，包括改革王室限縮王室權力、修憲建立真正的民主，以及建立福利國家讓每個人都可以打到免費且高品質的疫苗。

由於事涉王室，牽動官方敏感神經，警方早早就在瑞士大使館往是樂園的路上架起貨櫃，阻擋示威者去路，示威群眾改遊行前往叻巴頌路口，沿途高喊「帕拉育下台」；但在叻巴頌路口，示威者又遇到大批鎮暴警察和水砲車嚴陣以待，衝突氣氛一觸即發，接近傍晚時分曼谷開始下起暴雨，主辦單位只好在晚間7時左右宣布散會。

泰國 投票 遊行

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