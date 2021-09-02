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印度爆「神祕高燒」 10天45兒童死 症狀如登革熱

編譯張君堯／綜合1日電
近一周以來，印度北部一些地區的孩子一直受到「神祕高燒」影響，其中許多人出現關節疼痛、頭痛、脫水和噁心、甚至是皮疹遍布腿部和手臂等症狀。（路透）
近一周以來，印度北部一些地區的孩子一直受到「神祕高燒」影響，其中許多人出現關節疼痛、頭痛、脫水和噁心、甚至是皮疹遍布腿部和手臂等症狀。（路透）

近一周以來，印度一些地區的孩子一直受到「神祕高燒」影響，其中許多人出現關節疼痛、頭痛、脫水和噁心、甚至是皮疹遍布腿部和手臂等症狀。

根據報導，印度東部六個地區至少有50人、主要是兒童死於這類型的發燒，更有數百人送醫；北方省分在10天之內已有53人死亡，包括45名兒童。目前包括菲羅扎巴德等部分地區的中小學暫時停課至6日，官員表示「醫院裡的病人、尤其是兒童死得很快」。

這無疑是印度在新冠疫情中復甦之際的另一波打擊，目前已引發恐慌，當地媒體紛紛將其稱為「神秘高燒」。

目前包括阿格拉（Agra）、馬圖拉（Mathura）、邁普里（Mainpuri）、埃塔（Etah）、卡斯甘吉（Kasganj）和菲羅扎巴德（Firozabad）等地皆受到影響，醫生認為這可能是一種由蚊子傳播的登革熱病毒，並透露許多患者被送往醫院時血小板減少，這症狀與登革熱非常類似。

目前需要更多的調查和基因分析，才能揭示「神秘高燒」是由登革熱還是其他疾病引發的。印度北方邦有逾2億人口，衛生水平一向較差，兒童營養不良率亦高，而當地每隔一年的季風雨後常有類似的「神秘發燒」病例報告。

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