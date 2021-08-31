北韓又有動作？國際原能總署發現重啟製造核武跡象

聯合國原子能機構在一份報告中指出，北韓當局似乎已經重啟寧邊核反應堆，據信該反應堆用於生產核武器的「鈽」。（美聯社）

聯合國國際原子能總署（IAEA）在27日公布的年度報告中說，北韓 似已重啟各界普遍認為用於製造核武原料「鈽」的核子反應爐。

報導指出，「國際原子能總署」於2009年被驅逐離北韓後，只能依靠衛星圖像進行評估，其最新報告提及寧邊五兆瓦的反應爐，「自今年7月初以來，一直有冷卻水排放等跡象，這是反應爐運轉跡象。」這是自2018年12月以來首次出現反應爐運行的跡象。寧邊長期以來一直受到專家的遠程監視，試圖了解該政權能夠生產多少武器。

國際原子能總署提出警告，強調「最新的活動表明，北韓正在就生產反應爐燃料中可用於核武的鈽展開行動」，更表示這一事態發展「令人深感不安」，明顯違反聯合國安理會的決議。

華爾街日報指出，事態發展為美國 總統拜登 的外交政策增添新挑戰。美國目前正忙於從阿富汗撤軍、試圖重啟2015年伊朗核協議等問題。南韓外交部官員30日說，南韓和美國正在保持緊密合作，持續關注北韓核子活動。

一些美國前朝官員認為，對拜登而言，尋求與北韓談判，急迫性似乎不若恢復伊朗核協議、處理阿富汗問題及與俄羅斯持續討論軍控。前國務院官員、現華府智庫「史汀生研究中心」研究員韋特說：「寧邊的活動顯示北韓核武計畫不容忽視，拜登需將其擺在更高的優先順序。」

北韓核武計畫專家赫克爾估計，北韓可能已有20到60枚使用鈽和高濃縮鈾的核武器。