日本執政黨總裁改選 菅義偉勢力鬆動 出現跑票聲音

去年在日本 自民黨總裁（黨主席）選舉狂掃約七成選票的首相菅義偉 ，面對執政民調持續低迷，尋求連任總裁的態勢已不若去年鐵板一塊，不僅黨內同志 表態挑戰，去年力挺的同志也有跑票之虞，細田派、麻生派及竹下派（平成研究會）等派閥都在考慮是否繼續力挺菅義偉。

中央社引述日本時事通信社報導，自民黨總裁選舉預計9月17日公告、9月29日舉行投開票，表態參選的自民黨前政務調查會長岸田文雄本月27日分別跟黨內派閥幹部會面，以尋求各派閥的支持。

岸田要挑戰尋求連任的菅義偉，準備以黨內擔憂眾議院大選的議員們為主，拉攏對菅義偉不滿人士的支持。他拜會黨內最大派閥細田派（清和政策研究會）會長細田博之、黨內第二大派閥麻生派（志公會）的稅制調查會長甘利明，及石破派（水月會）成員鴨下一郎等人。他也在自民黨中央黨部向幹事長二階俊博表達參選之意，二階也給予勉勵。

而據產經新聞報導，上述派閥內部對於菅義偉的支持度，確實出現鬆動現象。

細田派及麻生派目前針對總裁選舉還無法整合成員意見；就連自豪「鐵的團結」的二階派（志帥會），即使領袖二階俊博明確表態力挺菅義偉，但派內也開始出現不同意見，有幹部說，「這次有人跑票也沒辦法」。而竹下派幹部也說，派內成員有意相挺岸田。

被視為有可能投入總裁選舉的自民黨前幹事長石破茂27日說，「現階段完全是一張白紙」（意指沒有任何預設立場）。

岸田回顧去年總裁選舉失利後說，「當時甚至有人說岸田已經完了」，但他拿出筆記本說，「民眾的聲音我都一項一項記下來」。岸田希望能夠接收反對菅義偉連任的選票，且目前的參選格局尚未確定，或許會有第三人投入選戰。