巴西天降「火氣球」 聖保羅州立公園逾半被燒毀

佔地2000公頃的巴西大聖保羅地區佛朗哥達侯夏市諸蓋里州立公園發生大火，60%的植被慘遭祝融。（路透）

占地2000公頃的巴西大聖保羅地區佛朗哥達侯夏市諸蓋里（Juquery）州立公園 ，22日上午發生大火，逾半面積遭燒毀，火災由類似天燈的「火氣球」墜落引燃，消防隊全力搶救，火勢仍持續延燒。

佛朗哥達侯夏市政府指出，火災由一個「火氣球」墜落引起，警方22日晚接獲舉報後，逮捕6名施放「火氣球」的嫌疑犯。消防隊中尉彰基尼指出，已有超過1200公頃的公園面積，即60%的植被慘遭祝融。

彰基尼表示，救火工作 複雜困難，需要大量的體力勞動，由於水車無法抵達公園的某些地方，消防隊員只能像螞蟻一樣工作，肩扛20公升的背馱水泵，一步步趨近火災現場。

近日聖保羅周邊地區空氣乾燥，風勢強勁，一名消防員一次只能揹20公升的水袋進入現場，無法有效控制火勢。（路透）

彰基尼說，這場火蔓延得太快，尤其因為火勢隨風而行，如果風向改變，火也就改變方向，消防隊員無法預測何時能完全控制這場山林大火。

諸蓋里州立公園面積約2000公頃，是聖保羅都會地區最後一處塞拉多草原生態保護地，設立於1993年，目的是保護康塔雷拉供水系統的水源地和原始森林。除了塞拉多草原，公園內還有大西洋森林遺跡。

聖保羅市應急管理中心指出，諸蓋里州立公園火災引起的黑煙碎屑被風吹到首府聖保羅，許多地區居民通報屋裡、陽台和庭院被灰黑色的煙塵覆蓋。

根據氣候緊急情況中心的氣象學家說，盤旋在聖保羅州上空的熱空氣和乾燥空氣將持續到26日，濕度或低於20%，預測可能再引發新的森林火災，加重空氣污染，未來幾天氣溫最高可達攝氏34度。