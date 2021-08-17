阿富汗央行總裁才安撫銀行 隔天就逃難了 貨幣跌至新低

阿富汗央行總裁表示，他周日已隨其他政府高官搭機離境。(路透)

神學士掌控首都之際，阿富汗貨幣 幣值跌到歷史新低，央行 總裁也隨其他政府高官搭機離境。

據彭博彙集資料，阿國貨幣阿富汗尼今天（周二）跌1.7%至83.5013兌1美元，已跌至歷史谷底。央行代總裁 Ajmal Ahmady 發布推特說，上周五就接到告知，不會再有美元運抵，因此無法供應兌幣，導致更大恐慌。

Ahmady 在機場搭上一架軍機，現場也有數千人設法離境。他在推特寫道，阿國總統加尼不告而別，導致無政府的混亂狀態。

他寫道：「貨幣由穩定的81崩至將近100，然後回到86。我周六開了會，向銀行和匯兌業承諾，好安撫他們。 」

他在周日離開央行前往機場，現場還有其他政府高官。他那一班飛機擠了300多人，當時飛機根本沒有加油，也沒有飛行員。

他扼腕留言道：「實在不該以這種方式結束，我對阿富汗領導層毫無計畫，感到不齒。」

阿富汗的亂象也波及鄰國巴基斯坦。巴基斯坦2031年到期主權美元債周一跌1.8美分，巴基斯坦幣也是周一跌得最凶的亞幣。投資人表示，由於巴基斯坦支持神學士，市場擔心巴基斯坦可能受到國際孤立。