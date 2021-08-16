神學士1人身分曝光 曾關監獄5年 如今占領阿富汗總統府

專家經過鑑定認為他就是魯哈尼，一名前關塔那摩灣被拘留者，被美國官員指控為神學士情報部的長期安全特工，與其高層人物關係密切。(取材自推特)

「每日郵報」報導，神學士 占領阿富汗 總統府後公開發表勝利演講的其中一人被證實身分，是一名曾經被關在關塔那摩灣（Guantanamo Bay），最終在向當局承諾他將返回阿富汗照顧生病父親後獲釋。

根據報導，專家經過鑑定認為他就是魯哈尼（Gholam Ruhani），一名前關塔那摩灣被拘留者，被美國 官員指控為神學士情報部的長期安全特工，與其高層人物關係密切。當阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）在混亂中逃離他的國家數小時後，一群持槍的戰士占領總統府並直播勝利演說，魯哈尼正式其中之一。

魯哈尼15日向半島電視台透露，他被關押在關塔那摩灣7年。根據每日郵報引述的國務院文件證實「魯哈尼是關塔那摩灣最早的囚犯之一，但記錄顯示他被關在那裡5年、從2002年到2007年」。文件還顯示，魯哈尼通過告訴行政審查委員會他是一個「幫助美國人的簡單店主」而獲得最終自由。

儘管被評為中等安全威脅，2007年3月的一份文件稱，魯哈尼繼續堅稱他在911事件之前從未聽說過基地組織，只是為了生存才加入神學士。他聲稱他的唯一願望是返回阿富汗並幫助生病的父親在喀布爾經營家庭電器商店。

「每日郵報」報導，神學士佔領阿富汗總統府後公開發表勝利演講的其中一人被證實身分，是一名曾經被關在關塔那摩灣，最終在向當局承諾他將返回阿富汗照顧生病父親後獲釋。(取材自推特)

美國官員認為，魯哈尼最初決定加入情報部是為了避免被徵召參加戰鬥行動，並且是在喀布爾街頭巡邏的安全人員，直到2001年他和他的姐夫、神學士前情報副部長瓦西克（Abdul Haq Wasiq）一起被捕。