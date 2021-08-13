2件太空衣要10億…NASA返月難 馬斯克喊話願幫忙

NASA於2019年發表兩套全新設計的太空服，包括太空船內用的「獵戶座乘員生存系統太空衣」(右)和能供太空人在月球表面行走的「艙外探索太空衣」(左)。(路透資料照片)

美國太空總署（NASA ）啟動「阿提米絲計畫」(Artemis program)，目標是在2024年重回月球。但是華盛頓郵報報導，此計畫一路走來荊棘遍布，現在連可能將耗資10億美元的新式太空衣問題也來攪局，讓2024年登月的目標愈發困難。

NASA督察長11日發布報告，指NASA在14年前啟動新式太空衣計畫，其預算快速增加，從啟動到2017年間花費2億美元，從2017年迄今又花費2.2億美元，估計到2025財年之前還要再花費6.252億美元，讓兩件新式太空衣的整體預算超過10億美元。

這是NASA 40多年來首度主導新式太空衣開發；新式太空衣將有如小型太空船，而且更為合身，舒適度提高，並讓太空人 活動容易，尤其是下半身將可更易行走、跪下，不再像首次登月時的「兔子跳」那樣。

NASA督察長的報告說，當前國際太空站使用的太空衣已超過其設計年限的25年以上，為確保太空站上的人員安全，反因此耗費巨額資金在養護上，且隨著女太空人增加，針對男性的設計也因過大而不合時宜。

但是該報告指出，由於資金短缺，新疫情衝擊，以及技術上的挑戰要解決，讓此項目的進度落後兩年，因此NASA督察長的結論是：新式太空衣最快要到2025年才能到位，NASA要在2024年末重返月球，根本不可行。

報告上說，NASA在開發新式太空衣上遇到技術及設計問題，例如以靴子來說，因為登月計畫預計在處於永夜的南極著陸，因此靴子不但要能承受「極端的溫度波動」，而且還要能夠在登月艙內的「溫和環境」，與月球南極的「惡劣環境」之間轉換。

不過報告也說，新式太空衣「絕對不是」影響重返月球進程的唯一因素，例如太空發射系統、獵戶座太空船等開發時程的「重大延宕」，以及登月艙研發落後等，都是2024年難以重返月球的原因。

馬斯克推文表示：「如果有需要的話，SpaceX 可以幫忙」。馬斯克的 SpaceX 已為自家太空船飛龍號（Crew Dragon）的太空人研發與製作太空衣，主要設計是在船艙火災或減壓時保護太空人。不過製作太空衣是一項複雜且具挑戰性的工作，須考慮到外太空嚴峻的環境。

此外，NASA在今年4月與馬斯克的SpaceX簽下30億美元的「星艦」合約，作為阿提米絲計畫的一部分；但是競標失敗的貝佐斯的藍源及國防承包商Dynetics提出異議，雖然並未成功，但確實讓NASA與SpaceX的合作受到拖累。