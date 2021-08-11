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暗示「金正恩授意」金與正嗆美韓軍演「自取滅亡」

編譯徐榆涵、李京倫／綜合10日電
北韓領導人金正恩胞妹金與正10日發表談話，痛批南韓和美國啟動軍演。（路透）
北韓領導人金正恩胞妹金與正10日發表談話，痛批南韓和美國啟動軍演。（路透）

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正10日通過朝中社發表談話，對美韓決定如期舉行聯合演習表示譴責，稱美韓此舉是「自取滅亡」，而且「必將面臨更嚴重的安全威脅」。金與正也特意表示，「我是根據授意發表這篇文章」，暗示談話內容經金正恩授意。

美韓10日啟動預演性質的危機管理參謀訓練，為期4天，並將於16日至26日舉行正式聯合軍演。

南北韓7月27日才剛恢復中斷約一年的官方聯絡管道，10日上午的例行通話也正常進行，但金與正談話發表後，北韓卻未接聽下午的例行電話。外界分析，北韓拒接電話可能是對聯合軍演表達抗議。

金與正將炮火指向美國，指美國才是破壞區域和平穩定的罪魁禍首。她表示，聯合軍演是美國對北韓敵對政策最突出的表現，是威脅北韓人民安全、危及朝鮮半島局勢的自我毀滅行為。

金與正說，美國和南韓軍方執意啟動使地區局勢升溫的聯合軍演，北韓對南韓當局背信棄義的行為深表遺憾，此次軍演表明，美韓政府談論的「外交接觸」和「無條件對話」只是為了隱瞞侵略野心的策略。

南韓與美國軍人2019年在南韓群山基地舉行軍演的資料照。美韓10日啟動今年度聯合...
南韓與美國軍人2019年在南韓群山基地舉行軍演的資料照。美韓10日啟動今年度聯合軍演，引發北韓不滿。（路透）

她說，北韓將用「以強對強、以善對善」原則對待美國，並致力於增強國家防衛力量和打擊能力，以迅速應對任何軍事行動。她並痛批美韓「執意實施危險的戰爭演習，必將面臨更嚴峻的安全威脅」。

金與正還指出，要維護朝鮮半島和平，美國應該從南韓撤出武力和戰爭裝備，只要美軍繼續駐紮在南韓，不斷加劇半島緊張局勢的禍根就永遠不會消失。

韓聯社指出，金與正10日發表的談話也透過對內媒體中央電視台發布，與上次僅透過對外媒體提出警告形成對比，更為公開地表達反對聯合軍演的立場。金與正1日就曾警告，北韓仍維持要求美韓停止舉辦聯合軍演的一貫立場。

美國國防部發言人梅納斯拒絕回應金與正談話，表示美韓軍演是雙方共同決定。南韓國防部也不願表示意見，統一部則說，他們不會猜測北韓的意圖，但會準備因應所有可能性。

北韓 金與正 美國

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