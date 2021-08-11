西伯利亞野火煙霧漫天 首見「殃及北極」
俄羅斯氣象監測機構「Rosgidromet」警告說，西伯利亞森林大火產生的煙霧近日「首次到達北極」，再度為人類響起環境警訊。
衛報報導，過去幾年毀滅性的野火愈來愈頻繁地席捲西伯利亞，俄羅斯的氣象官員和環保主義者表示這與氣候變遷和森林維護資金不足有關。聯合國氣候專家9日發表一份報告，該報告明確表明全球暖化的發展速度比人們擔心的要快、且幾乎全都歸咎於人類。
今年西伯利亞受災最嚴重的地區之一是雅庫特（Yakutia），是俄羅斯最大、最寒冷的地區，位於永久凍土層之上，這裡也曾經歷過創紀錄的高溫和乾旱。「Rosgidromet」表示，該地區的局勢「繼續惡化」、目前有近340萬公頃的土地正在燃燒，包括難以進入和偏遠的地區。
美國NASA日前曾表示，其衛星圖像顯示野火煙霧「從雅庫特擴散超過3000公里、抵達北極」，為「有紀錄歷史以來首次」，更補充說6日俄羅斯大部分地區都被煙霧籠罩。
環保人士指責當局每年都會根據一項法律允許大面積燃燒，如果滅火成本大於造成的損失或不影響居民區，他們就不得干預。根據俄羅斯林業機構的數據，今年的火災已經摧毀超過1400萬公頃的土地。
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