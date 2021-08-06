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土耳其、希臘野火連環燒 電廠岌岌可危

編譯中心╱綜合5日電
土耳其西南部木拉省森林大火燒不停，圖為一架直升機加入滅火行列。(美聯社)
土耳其西南部木拉省森林大火燒不停，圖為一架直升機加入滅火行列。(美聯社)

土耳其過去8天發生近200起森林野火，其中15起林火未獲控制。西南部木拉省一處火場延燒附近火力發電廠邊緣，電廠已疏散人員。

木拉省（Mugla）土爾凱維賴瑞縣（Turkevleri）一起森林野火4日燒到克梅柯伊火力發電廠（Kemerkoy Thermal Power Plant）周圍。在強風助長下，火勢更難以撲滅。

賈吉拉電視台（Al-Jazeera，又譯半島電視台）報導，廠區所有人員已經撤離，易燃易爆物也已移除。當局在電廠部署水車和消防車待命，試圖嚴防火勢蔓延廠區主樓。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，過去8天全國各地發生187起森林野火，其中15起還在延燒。火場遍及逾30個省，有51架直升機、20架飛機出滅火任務。

此外，受連日高溫天氣影響，希臘首都雅典附近的埃維亞島及南部伯羅奔尼撒發生逾150場山火，當局疏散多條村落的居民，伯羅奔尼撒的山火一度逼近古代奧運會發祥地奧林匹亞，但在消防員連日撲救下，火勢已經受控。

希臘近日迎來熱浪，8月4日高溫達到攝氏45度，加上強風，導致不同地區共計出現逾150處山火。雅典附近的埃維亞島（Evia）自8月3日起已散疏逾12條村的村民，在大火燒焦松樹、灰燼和濃煙在天空盤旋之際，約85名民眾在沙灘登上救援船，逃離火災。

今年7月 史上第3熱

歐洲聯盟(EU)的氣候監測機構資深研究員瓦姆柏格(Freja Vamborg)今天表示，上個月是有紀錄以來世界最炎熱的7月之一，僅次於2019年和2016年，從芬蘭到美國都出現不尋常的高溫。這是長期暖化趨勢的最新標誌。

該監測機構指出，上個月的氣溫和2020年7月一樣，都是僅次於2019年和2016年的世界第三熱，同時，也是歐洲繼2010年之後，紀錄上第二熱的7月。

希臘雅典北部野火嚴峻。(新華社)
希臘雅典北部野火嚴峻。(新華社)

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