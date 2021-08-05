印度抗衡中國 傳秘建海外基地 跑道可停全球最大飛機

印度首艘自製航艦「維克蘭特號」首次海試。（取材自印度海軍官網）

媒體報導，衛星影像顯示，印度 正在印度洋島國模里西斯主島以北約1100公里的阿加萊加群島，秘密興建海軍基地。此外，印度海軍4日宣布本月將派遣四艘戰艦到南海，與盟邦一起操練。印度媒體解讀，這代表印度有意在區域扮演抗中的更大角色。

根據半島電視台報導，印度和模里西斯在2015年達成協議，同意在僅300人居住的阿加萊加群島興建海軍基地。根據衛星圖片，島上建有兩個大型碼頭及一條逾3公里長的跑道，足讓全球最大型飛機升降。而根據航運數據，發現有10多艘散裝貨船從印度出發，往阿加萊加群島運送建築材料。

專家分析認為，島上設施有助於加強監視西南印度洋和莫三比克海峽，意圖應對中國 在印度洋的擴張。專家指出，印度相當在意中國於2017年在東非吉布提取得首個海外基地，因此積極在海外布局，但不能公開承認是軍事基地。

模里西斯政府則否認與印度之間有在阿加萊加群島建軍事基地的協議，表示工程是為了改善島上不足的基礎建設；當局並表示設施屬於模里西斯政府，任何國家欲使用都須獲批准。印度則沒有回應相關報導。

印度派4軍艦 參與盟邦操演

此外，南海近幾周成為各國海軍行動的熱門水域，英國「伊莉莎白女王號」航艦打擊群1日才通過呂宋海峽，之後擬與美、日等國交流，而德國海軍巡防艦「巴伐利亞號」也已出發前往亞洲，將在為期6個月的航程中穿越南海。

於此同時，印度也將派出導彈驅逐艦和飛彈巡洋艦等的四艘軍艦到南海，參與聯合軍演；印度海軍表示，四艘戰艦在未來兩個月將派駐在東南亞 、南中國海與西太平洋。

印度過去對於抗中態度保守，但是去年在邊境班公湖附近發生軍事衝突後，印度逐漸向美國靠攏，對抗中國壓力。

印度首艘自製航艦「維克蘭號（INS Vikrant）」4日也開始首次海試。印度海軍發言人在推特發文稱，這一天是印度「令人自豪的、歷史性的一天」，並強調維克蘭號是印度有史以來設計和建造的最大、最複雜軍艦。

維克蘭號建造經費達50億美元，長260公尺、寬60公尺，排水量4萬公噸，有兩條起飛跑道，具備短距起飛、阻攔索降落能力，將搭載俄製米格29戰鬥機、卡莫夫31型空中預警直升機等30至40架艦載機，並將使用滑躍起飛方式。該航艦將成為抗中的一大關鍵戰力。