金與正：停止美韓軍演 否則影響兩韓關係

美韓聯合軍事演習預計8月舉行，北韓 領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正 今天表示，若美韓執意要舉行聯合軍演，可能讓南北韓關係再度蒙上陰影，「會密切留意南方的決定」。

中央社引述韓聯社報導，金與正今天透過官媒中央通信社（KCNA）發表談話，表示「最近幾天一直聽到南韓軍隊與美軍聯合軍事演習將按規畫舉行，這種令人心情很差的消息」，顯示北韓當局仍保持與先前相同立場，要求美韓停辦聯合軍演。

「對於聯合軍事演習的規模或方式，我們都沒有討論過」，金與正警告，「我國政府及軍方會持續關注南朝鮮8月是否再次進行具有敵意的戰爭演習，或是做出果斷決定」。

據報導，金與正表示，若美國與南韓不顧北韓意見，再次舉行聯合軍演，將有損兩韓 領導人希望雙邊重新恢復互信關係的信念，也會讓兩韓關係前景更加晦暗不明。

南、北韓27日才剛無預警宣布恢復官方政治、軍事聯絡管道，被視為兩韓關係回溫的一線曙光。報導稱，有分析認為可能促成第4次兩韓峰會，但金與正明顯對此不以為然，認為這種想法是「過度解讀」，「現在就將兩韓峰會問題訴諸輿論，我認為是為時過早且輕率的判斷」。

金與正今年3月也曾公開批評上半年的美韓聯合軍演，並揚言廢除兩韓軍事協議等。