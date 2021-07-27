日本奪金 民眾對奧運「改觀」 但菅義偉支持率剩34％

在一項最新、由日本經濟新聞和東京電視台的聯合調查中，日本首相菅義偉的支持率與6月相比「下降了9個百分點、降至34%」，原因是公眾對其領導層感到失望，因為日本執意舉辦推遲已久的夏季奧運會。（美聯社）

在一項最新、由日本 經濟新聞和東京電視台的聯合調查中，日本首相菅義偉 的支持率與6月相比「下降了9個百分點、降至34%」，原因是公眾對其領導層感到失望，因為日本執意舉辦推遲已久的夏季奧運 會；然而，隨著日本選手在賽事中奪金，民眾對奧運似乎悄悄「改觀」。

自去年9月菅義偉上任以來，其支持率持續創新低，跌破5月的40%最低點，日本前一次出現內閣支持率低於40%是在2020年6月，當時的首相安倍晉三的支持率達到38%。如今34%的低點使政府陷入自2012年11月舊日本民主黨執政以來「從未見過的慘淡境地」。

據報導，不滿意內閣的受訪者上升7個百分點、達57%，這也是自2012年12月、安倍再次擔任首相以來的最高，更是連續第三個月不滿意多於滿意。據悉，不滿意的首要原因是「缺乏領導力」，有53%的人表示其次是「政府和黨的管理不善」、占35%。

不過，隨著奧運開幕，共同社的一項民意調查發現，87%的受訪者擔心奧運會導致新冠確診病例激增，與此同時，71%的人承認他們期待觀看賽事。

日本選手24日獲得本屆第一枚奧運金牌，為男子60公斤級的柔道選手高遠直久，此外包括奧運歷史上第一枚滑板金牌，女子400公尺個人游泳混合式中等共五面金牌，一連串告捷消息讓一場原本引起廣泛厭惡的奧運會開始引發「人們的期待」。

國際奧委會表示，僅在日本就有6940萬人在上周至少觀看一場預賽賽事。