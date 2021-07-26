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以色列班機首航摩洛哥 關係正常化後首次

編譯中心／綜合25日電

以色列的以斯雷航空公司(Israir)班機，今天展開以色列和摩洛哥去年關係正常化以來的首班直航。

央廣報導，以斯雷航空發言人列柏維兹表示，大約100名乘客搭乘這個航班，從特拉維夫飛往摩洛哥中部城市馬拉喀什。他並表示，公司計畫每周有二到三個航班飛行這條路線。

以色列外長拉皮德上周表示，在以斯雷航空展開服務之後，他很快就會前往摩洛哥訪問。摩洛哥是在2020年和以色列關係正常化的4個區域國家之一，其他還有：巴林、蘇丹以及阿拉伯聯合大公國。

美國總統川普承認摩洛哥對西撒哈拉地區的主權之後，摩洛哥和以色列關係正常化。西撒哈拉是位於大西洋沿岸的狹長沙漠地帶，曾是西班牙殖民地，但一直存在主權爭議。摩洛哥和阿爾及利亞支持的「波利薩里歐陣線」，數十年來為爭奪這個地區的主權而針鋒相對。

摩洛哥境內有北非最大的猶太社區，大約有3000名猶太人，而在以色列境內則有大約70萬摩洛哥裔猶太人。

阿拉伯國家和以色列之間的關係正常化協議，被巴勒斯坦人視為「背叛」，他們認為，跟以色列建交的進程只應出現在以巴衝突解決之後。

以色列 猶太 美國

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