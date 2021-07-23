曾諷猶太人大屠殺 東奧開幕式導演被拔

東京奧運開閉幕式製作和演出團隊演出總監小林賢太郎曾發表猶太人大屠殺主題喜劇，遭東奧組委會開除。（歐新社）

東京奧運 23日開幕，開閉幕式製作和演出團隊演出總監小林賢太郎1998年曾發表猶太 人大屠殺主題喜劇，遭美國猶太組織譴責，於22日被東奧組委會開除。此外，開幕式保密到家，有人從主場館國立競技場預演聽到經典電子遊戲音樂猜測，但也被認為可能是偽裝音樂。

東奧組委會主席橋本聖子表示：「我們發現小林在自己的演出嘲諷歷史悲劇。我們為在東奧開幕式前夕造成這種事態發展，及對許多相關單位、東京與全國民眾造成麻煩和擔憂，深感抱歉。」

小林透過東奧組委會表示，他理解當時自己選擇愚昧的台詞犯下錯誤，並對此加以反省，也向對此感到不快的人們道歉。

48歲的小林曾是搞笑藝人團體Rahmens成員，在該團體1998年發售的搞笑短片中，拿著多張剪成人型的紙片說，這是「猶太人大屠殺遊戲」。

這支影片近日在日本 社交網站SNS流傳。美國加州洛杉磯猶太人組織「西蒙魏森索中心」21日對此發表譴責聲明，指出任何人都沒有權力嘲諷遭納粹屠殺的猶太人犧牲者。該中心副院長兼全球社會行動主任庫珀表示，「無論是多麼富創造性的人物，都沒有權力嘲諷猶太人大屠殺罹難者」，並譴責稱這種人參加「是侮辱罹難六百萬猶太人記憶」。

本周稍早東奧開幕式發生另一項爭議，作曲人小山田圭吾曾在雜誌採訪吹噓學生時代曾霸凌同學及身心障礙學生。

小山田圭吾在19日請辭，連原本會用在頒獎典禮的樂曲都不被採用。

東奧先前也爭議不斷，東奧組委會前主席森喜朗因發表歧視女性言論請辭，及籌畫東奧開幕式負責人佐佐木宏因嘲笑女性身材提案辭職。

另據中央社報導，東京奧運開幕式表演內容、呈現風格、聖火傳遞人選保密到家，詢問工作人員開幕式內都沒有相關訊息。是否會以呈現日本軟實力如動漫等為主軸也是猜測方向，各界也從主場館國立競技場預演時播放的音樂猜測，有聽到電子遊戲「勇者鬥惡龍」等主題音樂，但知情人士透露，為了保密，有時也可能會放一些偽裝音樂。

另外，為確保東奧及帕運期間安全無虞，日本警察廳總計動員史上最大規模的近6萬警力投入維安。