睡紙床、房太矮、沒冰箱熱水電視…東奧選手村被罵翻

俄國213公分的排球選手沃爾維切得彎著頭才能步入浴室。（取材自推特）

日本東京奧運 23日正式開幕，近日各國代表團都已陸續進駐選手村，不過當中住宿設施及相關安排卻引起不少運動員不滿，紛紛上網投訴，有加拿大運動員投訴冷氣遙控器只有日文標示，俄羅斯 選手則投訴房間內沒冰箱，也有男排運動員投訴房間樓底太矮。連串負面消息令不少日本網友批評：「難道這就是日本『款待』精神？」

香港文匯報報導，加拿大網球選手達布羅斯基日前上載影片，指出選手村房間的冷氣遙控上只有日文，沒有英語，並向其他網友和運動員求救「Help」。

日本傳媒日前亦報導，俄羅斯代表團向奧組委投訴選手村多處不足，房間既沒冰箱，也沒電視，手球代表博羅夫尼克娃表示自己在食堂買了食物回房間，本來想儲起來，結果因為沒冰箱只能拚命塞進肚裡；俄羅斯奧運劍擊主教練馬梅多夫亦批評，選手村房間和浴室面積都太小，沒有熱水，牆是石膏板做的，插座安裝在尷尬的地方，「衞生間和客機機艙裡的一樣，只有1.5平米左右。就這個衞生間，還是給全體隊員使用的，要上廁所還要排隊。而且網怎麼也連不上。」

對於俄國代表團的意見，東京奧組委回應稱，選手村房間有提供冰箱和電視，但需提前申請租用，俄羅斯代表團並沒預訂。不過很多日本網友都不接受奧組委的解釋，「要事前預訂也太奇怪吧？」

此外，東京奧組委為了環保，採用由紙板製成的床架及循環再造的塑膠床褥，不少外國運動員都對紙板床的安全性表示懷疑。不過愛爾蘭體操運動員麥克萊納漢則親身測試，拍下自己在床上不斷跳躍的短片，證實紙板床「很結實」。

中國舉重隊運動員李雯雯前日也發視頻，回應網友對紙板床的關心。李雯雯表示，好多人問她床是紙的，可不可以睡，「今天來回答你們，不用擔心，」她邊說邊將鏡頭轉向另一邊的地面，「因為我睡在地上！所以沒問題呀。」據報李雯雯2019年出戰世錦賽時的體重是147.95公斤，而東京奧組委則表示紙板床最高承重可達200公斤。

另據大公報報導，198公分的俄國網球選手哈查諾夫進入浴室後，頭剛好頂到天花板，而身高213公分的排球選手沃爾維切完全不能直挺挺地進入浴室，得彎著頭才能步入這狹小的空間。

女網選手維斯尼娜則稱「連肥皂都沒有」。美國華裔羽毛球運動員張蓓雯在Instagram上曬出自己排隊洗衣服的照片，「為了收洗好的衣服，從早上7點等到8點。16棟樓只有3個洗衣點。」