冷清迎接東奧 一張照片曝東京「御宅族聖地」慘況

日本新冠疫情續燒，政府至今仍沒有解除國際觀光客的入境禁令，加上國內旅遊的人數也跟著減少，秋葉原店家也紛紛被高租金壓垮。圖為當地聞名的女僕咖啡廳，攝於6月8日。路透

日本東京都的秋葉原聚集著眾多電器店、3C賣場與動漫 電玩商家，被視為全世界的「御宅族聖地」。但推特近日流傳一張照片，顯示東京迎接奧運盛會的當下，以往熱鬧的秋葉原卻陷入蕭條的現況。

這張照片來自秋葉原非官方吉祥物「調整豆乳君」（ちょうせい豆乳くん）18日的推文，可見到四棟清楚被黑色箭頭標出來的建築物，並在下方寫著「空閒大樓」（空きビル），「我做出一張照片，一眼就能明白秋葉原有多麼糟糕」。

有網友指出，調整豆乳君貼出的照片分別是秋葉原地標、2020年8月關門的「SEGA秋葉原2號店」，目前維持幾乎空空如也，唯有一樓與地下室的部分餐廳繼續營業。另外一棟則是6月30日關店的「Adores秋葉原2號店」，谷歌街景就可見到樓上的卡拉OK包廂也被清空。

另外兩棟標上「空閒大樓」的建築物分別是5月結束23年歷史的動漫周邊商品店「VOLKS秋葉原HOBBY天國」，以及之前做觀光 客生意的電器免稅商店「AKKY ONE」。

有網友看到照片後分析，指改建成時髦的建築後，租金 上漲逼使舊的店家退場，但經濟情勢驟變導致新店家的商業模式崩潰，也就兩頭落空了。有網友覺得，這景象看起來就像是遊戲一樣，似乎只有不能進入的建築物，還有網友感嘆「像惡夢一樣，我哭了」。

由於日本新冠疫情續燒，政府至今仍沒有解除國際觀光客的入境禁令，加上國內旅遊的人數也跟著減少，秋葉原店家也紛紛被高租金壓垮。不過，抗疫期間宅在家的民眾也推高動漫與電玩的熱度，可預期情況最終恢復正常的時，觀光客與當地人將再度湧入消費。