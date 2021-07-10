立陶宛總統記者會「警報大響」 身後戰機急升空攔俄機

立陶宛總統諾賽達與到訪的西班牙總理桑傑士8日舉行記者會，突遇身後的西班牙軍機（圖）緊急升空。(美聯社)

立陶宛 總統諾賽達（Gitanas Nauseda）和來訪的西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）今天在一座空軍基地舉行記者會，不料突然警報大響，技術人員奔向停在兩人背後的戰機，兩人連忙撤離現場，西班牙軍機緊急升空攔截俄羅斯 戰機，導致記者會中斷。

西班牙網路新聞elDiario.es影片顯示，這場記者會在立陶宛希奧利艾（Siauliai）空軍基地一架軍機機頭前舉行，但記者會才開始3分鐘便遭打斷。

根據推特畫面，諾賽達在說話時，突然警報大響，有技術人員跑上停放在後方的「颱風戰鬥機（Eurofighter Typhoon）」，諾賽達一開始一臉懵，隨後故作鎮靜，但警報仍未停，附近的軍官也開始向前，幫把兩人的發言台移走，拔走國旗，桑傑士和諾賽達離開現場，現場的媒體記者也撤走，以清空現場讓戰機起飛。

政府消息人士表示，這是真的警報，戰機馬上就升空應變，與至少一架出現在領空的不知名的俄羅斯戰機對話，告知對方已經違反進入領空。

立陶宛軍方參謀長聯席會議發言人說，西班牙戰機為執行北大西洋公約組織波羅的海空域維安任務而駐紮立陶宛，獲報有軍機未提出飛行計畫便從俄羅斯加里寧格勒地區起飛後，於格林威治標準時間8時55分升空攔截。

北約官員表示，歐洲戰機(Eurofighter)辨識出兩架俄羅斯蘇愷-24(SU-24)戰機飛往東北方，這兩架戰機未提出飛行計畫，也未開啟應答機或與航空管制員通話。

路透報導，西班牙戰機起飛後，記者會恢復舉行，桑傑士感謝飛行員「努力保衛立陶宛領土完整，就如我們剛才所見」。

諾賽達的發言人表示，這次事件對桑傑士或諾賽達沒有造成任何危險。

北約發言人龍傑斯古（Oana Lungescu）說：「此事再次證明北約空中維安任務的重要性，這項維護我們空域安全的任務已運行60年。」

7架西班牙歐洲戰機從4月30日起為執行波羅的海維安任務而駐紮希奧利艾空軍基地，這項任務也包括駐紮在愛沙尼亞阿馬瑞（Amari）空軍基地的4架義大利 F-35 飛機。