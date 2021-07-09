海地總統遇刺背景曝 嫌來自4傭兵公司 聽命於「Mike」

海地警方逮捕涉嫌刺殺總統摩依士的犯嫌，有六人被捕。（歐新社）

海地總統摩依士 7日遇刺身亡，涉案的28名兇嫌中有26人是哥倫比亞人，外媒報導，哥倫比亞警方9日表示，有4家公司涉嫌參與傭兵招募，但公司名稱尚不得而知。

美聯社報導，哥倫比亞警察 局局長瓦倫西亞（Jorge Luis Vargas Valencia）表示，有4家公司涉嫌為暗殺行動招募人員，並稱嫌犯分成兩批於5月初和6月初前往多明尼加，再轉往海地。

瓦倫西亞說，第一批人於5月6日從哥倫比亞前往巴拿馬，之後再前往多明尼加並再轉往海地。第二批人隨後跟進，於6月4日從哥倫比亞前往多明尼加，兩天後再進入海地。

一名被捕傭兵烏里貝（Francisco Uribe）的妻子向哥倫比亞W電台表示，她的丈夫被一間名為CTU的公司以每月2700美元薪資雇用，聲稱是前往多明尼加保護一些有權勢的家庭。

烏里貝的妻子說，對丈夫的活動行蹤知之甚少，也不知道他甚至去過海地，哥倫比亞人需要簽證才能入境。

海地法官諾艾爾（Clément Noël）9日揭露兩名海地裔美國 人的更多細節，此兩名美國人分別是35歲的索拉吉斯（James Solages）和55歲的文森（Joseph Vincent），兩人都供稱這起暗殺已策畫1個月，策畫者是個名叫「Mike（麥克）」的外國人，他會說英語和西班牙語。文森表示自己已在海地待了近半年，索拉吉斯待了一個月，而參與行動的哥倫比亞人則待了三個月左右。

諾艾爾引述兩人說法稱，當時刺客入侵總統家時，正是索拉吉斯用擴音器大喊他們是美國緝毒局特務，總統被殺害時，他們兩人都不在房間內。他們只是來替刺客當翻譯。索拉吉斯說，這份工作是他在網路上找到的，但拒絕透露報酬。據悉這項任務的目的是綁架並非刺殺。