我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州疫情惡化…稱「打疫苗非優先考量」夫婦染疫

海地總統遇刺／兇嫌來自4傭兵公司 聽命於「Mike」

海地總統遇刺背景曝 嫌來自4傭兵公司 聽命於「Mike」

編譯徐榆涵／綜合報導
海地警方逮捕涉嫌刺殺總統摩依士的犯嫌，有六人被捕。（歐新社）
海地警方逮捕涉嫌刺殺總統摩依士的犯嫌，有六人被捕。（歐新社）

海地總統摩依士7日遇刺身亡，涉案的28名兇嫌中有26人是哥倫比亞人，外媒報導，哥倫比亞警方9日表示，有4家公司涉嫌參與傭兵招募，但公司名稱尚不得而知。

美聯社報導，哥倫比亞警察局局長瓦倫西亞（Jorge Luis Vargas Valencia）表示，有4家公司涉嫌為暗殺行動招募人員，並稱嫌犯分成兩批於5月初和6月初前往多明尼加，再轉往海地。

瓦倫西亞說，第一批人於5月6日從哥倫比亞前往巴拿馬，之後再前往多明尼加並再轉往海地。第二批人隨後跟進，於6月4日從哥倫比亞前往多明尼加，兩天後再進入海地。

 一名被捕傭兵烏里貝（Francisco Uribe）的妻子向哥倫比亞W電台表示，她的丈夫被一間名為CTU的公司以每月2700美元薪資雇用，聲稱是前往多明尼加保護一些有權勢的家庭。

烏里貝的妻子說，對丈夫的活動行蹤知之甚少，也不知道他甚至去過海地，哥倫比亞人需要簽證才能入境。

海地法官諾艾爾（Clément Noël）9日揭露兩名海地裔美國人的更多細節，此兩名美國人分別是35歲的索拉吉斯（James Solages）和55歲的文森（Joseph Vincent），兩人都供稱這起暗殺已策畫1個月，策畫者是個名叫「Mike（麥克）」的外國人，他會說英語和西班牙語。文森表示自己已在海地待了近半年，索拉吉斯待了一個月，而參與行動的哥倫比亞人則待了三個月左右。

諾艾爾引述兩人說法稱，當時刺客入侵總統家時，正是索拉吉斯用擴音器大喊他們是美國緝毒局特務，總統被殺害時，他們兩人都不在房間內。他們只是來替刺客當翻譯。索拉吉斯說，這份工作是他在網路上找到的，但拒絕透露報酬。據悉這項任務的目的是綁架並非刺殺。

美國 警察 摩依士

上一則

德國疫情也不妙 柏林為施打第3劑疫苗做準備

下一則

究竟誰掌權？海地宣布：參議院議長出任臨時總統

延伸閱讀

總統遇刺陷動亂 海地請求美國派兵鎮守重要設施

總統遇刺陷動亂 海地請求美國派兵鎮守重要設施
海地總統遇刺 涉案美國人稱僅替逮捕任務當翻譯

海地總統遇刺 涉案美國人稱僅替逮捕任務當翻譯
海地總統被殺／獨裁者輪番上台 沒有希望的貧窮國家

海地總統被殺／獨裁者輪番上台 沒有希望的貧窮國家
武裝分子為何闖入台駐海地使館？前大使：地緣關係

武裝分子為何闖入台駐海地使館？前大使：地緣關係

熱門新聞

海地總統摩依士7日在自宅遇刺身亡。（美聯社）

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

2021-07-09 03:21
海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入案槍殺。 路透

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

2021-07-07 07:52
以色列的疫苗接種率在全球名列前茅，在最近一波疫情出現前，確診數一直維持在僅兩位數。 路透

這三個中東國家 年初高效打疫苗 現況卻大不同

2021-07-03 15:49

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

2021-07-03 04:32
海地總統摩依士（左）今天遇刺身亡，第一夫人瑪婷（中）身受重傷狀況危急，將送往美國邁阿密接受治療。（美聯社）

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

2021-07-07 19:12
全球多國的實際情況均顯示，目前主流疫苗的有效防護力都相當高，尤其是在重症方面，因此如今優先要務就是在所有國家大規模施打疫苗。 路透

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

2021-07-09 15:06

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
「還珠格格」25年前開機照曝光 范冰冰躺槍 被指整容

「還珠格格」25年前開機照曝光 范冰冰躺槍 被指整容
她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？