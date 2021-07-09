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文官上位 武官靠後…金正恩率眾悼祖父 1張圖曝軍頭失勢

編譯中心╱綜合8日電
北韓官媒報導，國家領導人金正恩8日凌晨率軍政高官前往錦綉山太陽宮參拜，6月底傳出遭波及懲處的李炳哲（紅圈）與朴正天（藍圈）都在列。(路透)
北韓官媒報導，國家領導人金正恩8日凌晨率軍政高官前往錦綉山太陽宮參拜，6月底傳出遭波及懲處的李炳哲（紅圈）與朴正天（藍圈）都在列。(路透)

北韓官媒報導，國家領導人金正恩8日凌晨零時率軍政高官前往錦綉山太陽宮參拜，紀念前領導人金日成去世27周年。有分析師觀察照片後，判斷勞動黨政治局改由文職人員主導，軍方已被「下推權勢等級」，顯示金正恩重新關注起糧食短缺與官僚失能等問題。

根據報導，北韓勞動黨中央委員會政治局6月29日召開擴大會議，國務委員長金正恩訓斥與處罰「防疫不力」高官，當時即傳出2020年受封人民軍元帥的李炳哲和朴正天受到牽連。

韓聯社報導，根據朝中社新發布的金正恩參拜太陽宮照片，五名勞動黨政治局常委中，金正恩跟最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、勞動黨組織書記趙甬元與內閣總理金德訓一同站在最前排，可推測當初因防疫工作怠慢而被免職的政治局常委，應該就是主導彈道飛彈與核子計畫的勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲。

不過，從照片可見李炳哲換穿平民服裝，站位被調整到第三排，可推測他被免去政治局常委後降至政治局候補委員或部長級幹部。另一位傳出被波及的朴正天則繼續配戴次帥徽章，跟人民軍幹部一同站在第二排，顯見兩人都沒有被政治肅清。

而先前未被提及降職的人民武力相（國防部長）金正寬，配戴勳章也從次帥降為大將。

北韓軍方四大核心人物中三人遭降職、解任，受到韓媒關注，推測可能是受先前軍人參與走私活動的事件受到懲處。南韓國情院則分析，懲處原因可能包括防疫消毒設施準備不足、儲備糧食供給延遲及管理不實等。

美國智庫CNA的北韓領導階層專家高斯（Ken Gause）指出，李炳哲的位置遇缺不補，顯示內部焦點在經濟，而不是核子計畫。

此外，根據南韓國會議員透露，國情院認為原子能研究院遭駭事件與北韓有關，也可能是第三國相關組織主使，目前仍在進行調查，所幸核心資料並未外洩。

而日前傳出金正恩身體抱恙的小道消息，也有部分媒體引述北韓消息人士稱北韓內部出現政變跡象，這次參拜佐證金正恩身體無恙。北韓過往也慣於利用官媒報導金正恩出席活動，以澄清外界對其健康狀況的揣測。

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