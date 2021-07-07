我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書揭敗選內幕 白宮記者：川普曾讚希特勒做好事

巴薩2球星涉歧視 嘲笑日本人：那是什麼落後語言

海地總統遇刺 局勢若惡化「美國可能軍事介入」

編譯周辰陽／即時報導
海地已故總統摩依士，攝於2020年11月。摩依士遇刺後，一位研究海地史多年的專家指出，美國有可能軍事介入，以防海地全國陷入動亂。(路透)
海地已故總統摩依士，攝於2020年11月。摩依士遇刺後，一位研究海地史多年的專家指出，美國有可能軍事介入，以防海地全國陷入動亂。(路透)

海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨於自宅遇刺身亡，第一夫人當天下午被緊急送往美國佛州的醫院搶救，據報兇嫌已經落網。一位研究海地史多年的專家指出，美國有可能軍事介入，以防海地全國陷入動亂。

美國維吉尼亞大學政治系教授派登（Robert Fatton）告訴France 24英語台，「我推測外國勢力將非常擔憂海地的這種狀況，特別是美國。正如我們在之前20或30年所知道的，聯合國與美國，實際上是法國，曾因政治不確定與不穩定而派出部隊前往海地。如果事情變惡劣，我猜你可能見到另一場干預。」

不過，派登教授指出，海地人可能會抵制此一軍事行動，當地許多人其實怪罪美國與其他外國勢力讓他們碰上當前的麻煩，「我們不知道將發生什麼事，考慮到缺乏安全、警力薄弱與城市幫派崛起，就只能猜測局勢可能將會退化，這可能導致國家陷入動亂」。

派登教授還表示，跟海地的部分人士交談會有一種感覺，「這也可能會引發一場外國占領」。

根據維吉尼亞大學政治系網站，派登有多本海地史專著，最新相關力作4月才剛上市，也在2011年獲海地研究協會頒發卓越獎，以表彰他在過去近25年「對海地研究新興領域的忠誠與奉獻（Commitment and Contribution）」。

美國 維吉尼亞 佛州

上一則

圖輯／海地總統被暗殺 四名殺手遭擊斃

延伸閱讀

圖輯／海地總統被暗殺 四名殺手遭擊斃

圖輯／海地總統被暗殺 四名殺手遭擊斃

海地總統自宅遭暗殺 4名兇嫌被擊斃 2人被捕

海地總統自宅遭暗殺 4名兇嫌被擊斃 2人被捕
克魯曼：美國經濟之晨來了 拜登功勞遠勝當年雷根

克魯曼：美國經濟之晨來了 拜登功勞遠勝當年雷根
海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

熱門新聞

威廉與哈利兩兄弟也聯袂為母親的紀念雕像揭幕。美聯社

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

2021-07-01 15:40
海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入案槍殺。 路透

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

2021-07-07 07:52
以色列的疫苗接種率在全球名列前茅，在最近一波疫情出現前，確診數一直維持在僅兩位數。 路透

這三個中東國家 年初高效打疫苗 現況卻大不同

2021-07-03 15:49

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

2021-07-03 04:32
加拿大出現史上最高溫，幾名男子28日泡在雲雀湖湖邊消暑。（路透）

熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命

2021-06-30 18:50
在印尼雅加達Rorotan公墓，一名婦女在因染疫死亡的親戚墳墓旁。美聯社

印尼疫情延燒 單日確診及死亡人數雙破紀錄

2021-07-01 16:27

精彩推薦

超人氣

更多 >
辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股

辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護