海地總統遇刺 局勢若惡化「美國可能軍事介入」

海地已故總統摩依士，攝於2020年11月。摩依士遇刺後，一位研究海地史多年的專家指出，美國有可能軍事介入，以防海地全國陷入動亂。(路透)

海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨於自宅遇刺身亡，第一夫人當天下午被緊急送往美國佛州 的醫院搶救，據報兇嫌已經落網。一位研究海地史多年的專家指出，美國有可能軍事介入，以防海地全國陷入動亂。

美國維吉尼亞 大學政治系教授派登（Robert Fatton）告訴France 24英語台，「我推測外國勢力將非常擔憂海地的這種狀況，特別是美國。正如我們在之前20或30年所知道的，聯合國與美國，實際上是法國，曾因政治不確定與不穩定而派出部隊前往海地。如果事情變惡劣，我猜你可能見到另一場干預。」

不過，派登教授指出，海地人可能會抵制此一軍事行動，當地許多人其實怪罪美國與其他外國勢力讓他們碰上當前的麻煩，「我們不知道將發生什麼事，考慮到缺乏安全、警力薄弱與城市幫派崛起，就只能猜測局勢可能將會退化，這可能導致國家陷入動亂」。

派登教授還表示，跟海地的部分人士交談會有一種感覺，「這也可能會引發一場外國占領」。

根據維吉尼亞大學政治系網站，派登有多本海地史專著，最新相關力作4月才剛上市，也在2011年獲海地研究協會頒發卓越獎，以表彰他在過去近25年「對海地研究新興領域的忠誠與奉獻（Commitment and Contribution）」。