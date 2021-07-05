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菲律賓軍機失事45死49傷5失蹤 近30年最嚴重軍機空難

編譯羅方妤／綜合4日電
菲律賓空軍C-130力士型運輸機4日運送部隊降落南部蘇祿省帕蒂古時墜毀，救難人員在現場搜救。（路透）
菲律賓空軍C-130力士型運輸機4日運送部隊降落南部蘇祿省帕蒂古時墜毀，救難人員在現場搜救。（路透）

菲律賓軍方一架載有96人的C-130力士型運輸機，4日從南部蘇祿省拉丁金根機場飛抵和魯機場降落時，偏離跑道墜毀起火，造成至少42名成員罹難，地面上則有3名平民被波及喪生。另外，機上49人獲救送醫，包括一些人在墜毀前跳機逃生，另有5人失蹤。這是菲國近30年來最嚴重的軍機空難。

菲國參謀總長索貝哈那說：「飛機偏離跑道後試圖恢復動力，但未能成功。」菲國軍方發言人阿雷巴洛上校說，失事運輸機沒有任何被襲擊跡象，墜機原因有待調查，「現在重點仍是救難」。

蘇祿省和魯島位於菲國首都馬尼拉南方950公里處，軍方一直在當地和阿布沙伊夫及其他伊斯蘭激進民兵作戰。法新社說，失事班機乘客多半是剛完成訓練的特遣部隊士兵。

失事現場照片顯示，散落在樹林的運輸機殘骸冒出火焰和濃煙，大片黑煙從椰子樹直衝天際。

失事機型是由美國洛克希德馬丁研發生產，近期才運抵菲律賓。菲國政府網站今年1月宣布，這架飛機是美國政府透過國防安全合作局贈予菲國的兩架之一，原本由美軍使用。

飛航安全網資料顯示，失事的班機1988年就開始在美軍服役。

美國 機場 墜機

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