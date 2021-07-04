我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

日本靜岡豪雨釀土石流 2死20失蹤 恐怖畫面曝光

編譯莊蕙嘉、徐楡涵／綜合3日電
日本靜岡縣連日大雨，3日上午熱海市伊豆山地區發生土石流，造成十多棟房屋被土石吞噬，至少20人失蹤，目前已尋獲兩人但心肺停止，救難人員持續搜索可能受困者。圖為災區現場。（Getty Images）
日本靜岡縣連日大雨，3日上午熱海市伊豆山地區發生土石流，造成十多棟房屋被土石吞噬，至少20人失蹤，目前已尋獲兩人但心肺停止，救難人員持續搜索可能受困者。圖為災區現場。（Getty Images）

日本靜岡縣連日大雨釀災，熱海市伊豆山地區3日上午10時半發生嚴重土石流，泥流沖垮及吞噬十多棟民宅；災害造成至少20人失蹤，兩名女性確定死亡，已救出四人，另發現六人待援，救難人員搜救中。

來源：推特

根據當地居民拍攝的影片，大量土石從山坡上流下，多棟房屋瞬間被吞沒，民眾和消防人員拔腿狂奔。土石沿逢初川朝東南方向延伸約一公里長，搜救人員在港口尋獲兩人，但已呈現心肺停止狀態。一名15歲少年在泥流中掙扎時，被消防員發現協助脫困送醫。

受梅雨滯留鋒面影響，神奈川縣和靜岡縣等地連日大雨，據當地氣象站觀測，迄3日中午為止，當地48小時累計雨量達313毫米，遠超過歷年7月平均雨量的242.5毫米。

靜岡縣政府正確認失蹤人員名單，知事川勝平太已請求自衛隊協助救災，警視廳也派出170名緊急援助隊員前往救災。熱海市將緊急警戒調升至第五級，呼籲民眾嚴防可能還有土石流。

東京電力公司表示，迄3日晚間6時靜岡縣仍有1500多戶停電，正全力檢修中。

東京 推特 日本

上一則

葉門數百萬年「地獄之井」 傳藏恐怖惡魔

下一則

烏克蘭女兵「穿高跟鞋踢正步」 政府挨轟羞辱女性

延伸閱讀

日本靜岡土石流2死約20失蹤 警消自衛隊千人搜救

日本靜岡土石流2死約20失蹤 警消自衛隊千人搜救
PGA／首位美國名人賽亞洲冠軍 松山英樹新冠陽性退賽

PGA／首位美國名人賽亞洲冠軍 松山英樹新冠陽性退賽
美媒：日本若願為台灣而戰 對中國嚇阻力大增

美媒：日本若願為台灣而戰 對中國嚇阻力大增
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

熱門新聞

一家比特幣酒吧的霓虹燈飾。(路透)

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

2021-06-29 04:33
澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52
威廉與哈利兩兄弟也聯袂為母親的紀念雕像揭幕。美聯社

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

2021-07-01 15:40
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53
加拿大出現史上最高溫，幾名男子28日泡在雲雀湖湖邊消暑。（路透）

熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命

2021-06-30 18:50
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤