日本靜岡豪雨釀土石流 2死20失蹤 恐怖畫面曝光

日本靜岡縣連日大雨，3日上午熱海市伊豆山地區發生土石流，造成十多棟房屋被土石吞噬，至少20人失蹤，目前已尋獲兩人但心肺停止，救難人員持續搜索可能受困者。圖為災區現場。（Getty Images）

日本 靜岡縣連日大雨釀災，熱海市伊豆山地區3日上午10時半發生嚴重土石流，泥流沖垮及吞噬十多棟民宅；災害造成至少20人失蹤，兩名女性確定死亡，已救出四人，另發現六人待援，救難人員搜救中。

來源：推特

根據當地居民拍攝的影片，大量土石從山坡上流下，多棟房屋瞬間被吞沒，民眾和消防人員拔腿狂奔。土石沿逢初川朝東南方向延伸約一公里長，搜救人員在港口尋獲兩人，但已呈現心肺停止狀態。一名15歲少年在泥流中掙扎時，被消防員發現協助脫困送醫。

受梅雨滯留鋒面影響，神奈川縣和靜岡縣等地連日大雨，據當地氣象站觀測，迄3日中午為止，當地48小時累計雨量達313毫米，遠超過歷年7月平均雨量的242.5毫米。

靜岡縣政府正確認失蹤人員名單，知事川勝平太已請求自衛隊協助救災，警視廳也派出170名緊急援助隊員前往救災。熱海市將緊急警戒調升至第五級，呼籲民眾嚴防可能還有土石流。

東京 電力公司表示，迄3日晚間6時靜岡縣仍有1500多戶停電，正全力檢修中。