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加拿大再現原民兒童無名墓惹眾怒 多城抗議 推倒女王像

編譯莊蕙嘉╱綜合2日電
加拿大抗議民眾1日推倒曼尼托巴議會前的維多利亞女王雕像。（路透）
加拿大抗議民眾1日推倒曼尼托巴議會前的維多利亞女王雕像。（路透）

加拿大爆發原住民寄宿學校遺址發現大批遺骸案，自5月底開始，多處遺址陸續發現共計上千具兒童遺骸。憤怒的加拿大民眾在多個城市上街抗議，推倒維多利亞女王及現任英國女王伊莉莎白二世的雕像洩憤。

抗議民眾1日推倒曼尼托巴省議會前的一尊維多利亞女王雕像，雕像脖子被綁上繩子、頭部以旗幟包住，民眾還在雕像底座印上象徵鮮血的紅色手印。附近另一尊英國女王伊莉莎白二世雕像也被推倒。這些學校主要由天主教會運作，資金則來自政府。伊莉莎白二世是現任加拿大國家元首；維多利亞則在1837至1901年統治加拿大，當時加拿大屬於大英帝國一部分。

加拿大原住民團體今年5月在卑詩省坎路普斯（Kamloops）一世紀前成立的一所寄宿學校遺址，發現215名兒童的無名墳場。接著，原民團體上月在薩斯克其萬省瑪麗瓦爾（Marieval）寄宿學校舊址發現751座無名墓。第三起是位於卑詩省克蘭布魯克（Cranbrook）附近的聖尤金天主教教會學校遺址，發現182座無名塚，遺骸年齡介於7歲至15歲。

加拿大19世紀末共設立139所寄宿學校，這些學校成立目的是強制同化加拿大原住民，自19世紀至1990年代，約15萬名美洲原住民、梅蒂族（Metis）和伊努特族（Inuit）兒童被迫進入加拿大全國各地寄宿學校，和他們的家人、語言和文化隔離。寄宿學校扯活環境不佳，除了營養不良及疾病，許多兒童據信更遭暴力或性虐待，甚至直到1996年才結束。加拿大真相與和解委員會於2015年稱呼這是「文化上種族滅絕」。

加拿大總理杜魯道4日籲天主教需為加國舊日種族滅絕歷史負責。教宗方濟各6日表示「悲痛」，但未如加國政府所願道歉。

位於議會廣場的英國女王伊莉莎白二世雕像也被推倒。（路透）
位於議會廣場的英國女王伊莉莎白二世雕像也被推倒。（路透）

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