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金正恩改組高層 分析：示警北韓菁英聽話

編譯中心╱綜合1日電
金正恩(中)召開非例行政治會議和高層官員被削職，專家做出不同解讀。(美聯社)
金正恩(中)召開非例行政治會議和高層官員被削職，專家做出不同解讀。(美聯社)

北韓領導人金正恩29日突然召開執政的勞動黨政治局會議，訓斥黨部分高層未能執行長期防疫措施，怠忽職守。分析指出，目的可能是對執政菁英提出警告，要北韓高階官員乖乖聽話；而北韓這樣的舉動，可以是預示國家機器根本失靈，或者是政權轉移不穩定等情況。

北韓國家媒體報導，在這次的高層人事更迭前，金正恩已經在另一場大型會議中，加強黨紀，並指派政治局新成員。

路透報導，這次的會議包括選出新政治局委員，以及勞動黨中央委員會書記等黨內人事異動。目前仍不清楚所有被解職的官員是否都是因為防疫不力，這些官員的身分未被透露。

美國「北緯38度」網站的北韓領導階層專家麥登指出：「這些會議和這些人事異動的頻率有點不尋常。」像北韓這樣的專制政權，召開非例行政治會議和高層官員被削職，可以是預示國家機器根本失靈，或者是政權轉移不穩定等情況。

路透報導，一名要求匿名的韓國統一部負責對北韓關係官員表示：「人事異動可能和李炳哲、朴正天、崔相健有關，因為李炳哲和朴正天都沒有參與投票過程，崔相健的座位則是空的。」李炳哲在北韓的彈道飛彈計畫扮演重要的角色。麥登表示，必須再觀察北韓之後的會議和事件。麥登指出，「這代表了核心菁英（多年來）最重大的人事異動。」

首爾北韓大學院大學教授梁茂進表示，李炳哲和朴正天可能涉及未能釋出軍隊大米儲糧，崔相健則似乎是因為未協調政策，以及防疫方面的溝通而被解職。

梁茂進指出：「金政恩透過在重要高層聚首的政治局會議上公開，似乎要對所有黨官員釋出警訊，並且傳達一旦他們搞砸，他將讓他們負起責任的訊息。」

脫北官員太勇浩表示，這次北韓高層人事改組似乎是2013年以來最大的異動，金正恩當年下令處決他的姑丈張成澤。但金正恩的權力基礎仍穩固，有不少其他官員可調用。

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